OPEC达成限产协议后美元兑商品货币下滑

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月28日 - 美元兑挪威克郎周三跌至约五个月最低，兑其他商品货币也走软，因之前石油输出国组织(OPEC)消息人士向路透表示，OPEC达成减少产量协议。
周三的协议是OPEC自2008年来首次减产。两位OPEC消息人士称，OPEC将日产量减少至3,250万桶，目前产量为3,324万桶。
消息一经发布，挪威克郎、加元和澳元等仰仗能源或原材料出口的国家的货币兑美元走强，跟随油价升势，油价大涨超过5%。
OPEC限产报导发布后，美元兑挪威克郎大跌近1%，至约五个月最低的8.0403克郎，美元兑加元也跌至五日最低的1.3088加元，当日下挫约0.8%。
“走势显示市场感到有些意外，”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin谈及商品货币在路透报导后大涨时称。
“限产是否有持续的影响力，下一步要看实施的情况。”他指出。
美元指数尾盘大致持平，报95.451，除了商品货币的走势，交易商也在等待更多美国经济数据，以寻找美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否可能在12月升息的线索。
欧元兑美元尾盘大致持平，报1.1212美元，欧洲银行状况的不确定性令投资人不敢推高欧元，周二德意志银行(DBKGn.DE)股价创新低。
德国最大银行德意志银行正在应对美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题。
“投资人在等待更多美国数据，但他们也担心欧洲银行业情况。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理DouglasBorthwick称，“在事态清晰前，欧元将横向整理。”
美元兑日圆尾盘升0.24%，报100.67日圆，兑瑞郎大致持平在0.9710瑞郎。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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