美元上涨 因民调结果显示英国脱欧公投中的两大阵营差距缩小

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月21日 - 美元周二上涨，因投资者卖出英镑和欧元，因有消息称，在最新的民调中，英国脱欧公投中的两大阵营差距缩小。
一项民调显示，脱欧支持率从周日的42%上升至44%，留欧阵营仅以微弱优势领先，支持率为45%。民调结果发布后，英镑和欧元兑美元应声下跌。
欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话时称，英国6月23日的公投给市场增加了不确定性，如需要，欧洲央行已准备好使用所有政策工具。他还称，“仍有进一步的货币政策刺激措施”。此后欧元跌幅扩大。
这令市场震惊，FX Analytics合伙人David Gilmore称，因为许多投资者误解了德拉吉的讲话。
“市场解读为将会有更多的月度量化宽松或资产购买，或者在负值区域内进一步下调利率，或者两者皆有，”Gilmore称，“这不是他说的，但市场已经开始反应，因为这条消息买入美元，卖出欧元。”
美元兑日圆今日的涨幅最大，上升1%，报104.97日圆，投资者称，因技术性仓位调整和对脱欧忧虑带来涨势获利了结。
欧元下跌0.5%，报1.1255美元，略高于盘中低位1.1243美元。
美元指数.DXY升0.45%，报94.031。
Survation发布民调结果后，英镑兑美元转跌，在德拉吉讲话期间英镑扩大跌幅。纽约尾盘下跌0.35%，报1.4643美元。
英镑兑美元稍早升至1月初以来最高位，因稍早发布的两项民调显示，留欧阵营支持率有所上升。(完)
(编译 刘静/徐文焰；审校 李军/龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。