英国公投结果公布前美元兑英镑和欧元走软 日圆全线败退

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月23日 - 英镑兑美元周四触及年内最高，市场屏息期待英国退欧公投结果。
英镑和欧元尾盘脱离高位，但兑美元和日圆保持涨幅，英国今日进行退欧公投。
英镑兑美元盘初触及12月31日以来最高1.4946美元。纽约汇市尾盘上扬1.05%，报1.4852美元。
欧元兑美元盘中触及六周高位1.1421美元，尾盘上扬0.5%，报1.1349美元。
欧元和英镑兑避险日圆也走强，后者因交易商亲睐风险较高资产而受创。欧元兑日圆尾盘上扬1.8%，报120.01日圆。英镑兑日圆急升2.2%，报156.91日圆。
分析师称，英镑和欧元大涨得益于大型机构投资者的押注。这些投资者在周四英国公投前聘请顶级民调公司帮助评估市场人气。
美元兑日圆盘中触及逾一周最高，尾盘上扬1.4%，报105.80日圆。
英国退欧公投将于2100 GMT结束，预计结果将在周五早间公布。(完)
(编译 母红/徐文焰; 审校 李军/龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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