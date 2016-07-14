美元兑避险货币下滑 因风险意愿降温

路透纽约7月13日 - 美元周三下滑，在本周稍早出现大行情后风险意愿降温，加拿大央行今日决定维持利率不变，可能为未来央行的行动提供线索。

美元兑低收益欧元和传统避险货币瑞郎和日圆走软，本周前两日日圆兑美元录得近两年最大两日跌幅。

自本周初，日圆兑美元已经重挫4%，为2014年11月来最差表现，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，令市场预期日本将出台新刺激成长的措施。

美元兑日圆周三跌0.3%，报104.39日圆，在日本内阁官房长官菅义伟称，日本没有考虑“直升机撒钱”的政策后，美元在海外市场触及103.95日圆的日低。

“过去三周汇市剧烈波动，原因显而易见。”SVB高级汇市交易员Minh Trang表示，他指的是英国退欧公投造成的影响。

“现在市场恢复了一些稳定性。”

周三英镑兑美元跌0.7%，报1.3149美元，周二大涨近2%。

美元兑瑞郎跌0.55%，报0.9833瑞郎，欧元兑美元EUR=升0.4%，报1.1100美元。

美元指数跌0.2%，报96.250。

加拿大央行周三下调2016年经济增长预估，但维持利率不变。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。

加元兑美元触及7月7日来最高水准，因部分交易员出脱本已不多的加拿大央行今年可能降息的押注。

市场焦点现转至周四英国央行货币政策会议，市场普遍预计英国央行将放宽货币政策。(完)