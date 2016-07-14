美元兑避险货币下滑 因风险意愿降温

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月13日 - 美元周三下滑，在本周稍早出现大行情后风险意愿降温，加拿大央行今日决定维持利率不变，可能为未来央行的行动提供线索。
美元兑低收益欧元和传统避险货币瑞郎和日圆走软，本周前两日日圆兑美元录得近两年最大两日跌幅。
自本周初，日圆兑美元已经重挫4%，为2014年11月来最差表现，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，令市场预期日本将出台新刺激成长的措施。
美元兑日圆周三跌0.3%，报104.39日圆，在日本内阁官房长官菅义伟称，日本没有考虑“直升机撒钱”的政策后，美元在海外市场触及103.95日圆的日低。
“过去三周汇市剧烈波动，原因显而易见。”SVB高级汇市交易员Minh Trang表示，他指的是英国退欧公投造成的影响。
“现在市场恢复了一些稳定性。”
周三英镑兑美元跌0.7%，报1.3149美元，周二大涨近2%。
美元兑瑞郎跌0.55%，报0.9833瑞郎，欧元兑美元EUR=升0.4%，报1.1100美元。
美元指数跌0.2%，报96.250。
加拿大央行周三下调2016年经济增长预估，但维持利率不变。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。
加元兑美元触及7月7日来最高水准，因部分交易员出脱本已不多的加拿大央行今年可能降息的押注。
市场焦点现转至周四英国央行货币政策会议，市场普遍预计英国央行将放宽货币政策。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。