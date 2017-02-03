美元受低吸买盘带动反弹 美国调整对俄制裁刺激卢布急升

路透纽约2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四从11月中来最低水准反弹，因市场认为，美元较长期升势仍然保持完整。卢布在美国财政部调整了对俄罗斯联邦安全局(FSB)的制裁后急升。

分析师表示，鉴于美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能稳步加息，美国公债收益率仍将较其他国家公债更有吸引力，而美国经济成长卓越，也会支撑美元。

上述前景带动美元指数在纽约尾盘升0.2%，报99.807，在欧洲交易时段上午的交易中，美元指数一度跌至11月14日来最低的99.233。

欧元兑美元尾盘小跌至1.0760美元，从美国交易时段上午触及的1.0828美元的八周高位回落。美元兑日圆仍跌0.5%，报112.71日圆，但脱离日低112.06日圆。

“我个人会逢低承接美元，”BMO Capital Markets外汇策略全球主管Greg Anderson表示，“最差的情况是，美元将会持稳，在15年周期的顶部徘徊。”

美国总统特朗普就伊朗，以及与美国与澳洲签署的一项难民协议发表的激进言论，使市场关注点从去年大选结束之初主导市场的，特朗普新政将会刺激通胀攀升的预期，重新回到其带来的地缘政治风险上，这在今日稍早打压美元。

美联储周三发布的货币政策声明也令美元走软，因原本希望能有对升息更明确信号的投资人大失所望。

美元指数自1月3日来稳步下滑，尽管交易员强调，周五美国就业数据公布之前，美元将会进一步下跌的趋势并不明显。路透访查的分析师预计，1月美国非农就业岗位增加17.5万，高于12月的15.6万。

俄罗斯卢布兑美元一度急升2.5%，多数升幅是在美国财政部调整了对俄罗斯联邦安全局的制裁后录得的。美元兑卢布盘中触及2015年7月来最低的58.5580卢布。

“这是美国新一届政府以不同方式对待俄罗斯政府的第一个例子，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称，“如果这预示两国关系改善，将对卢布更有利。”（完）