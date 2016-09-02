焦点：全球汇市日均交易量下降5.5%至5.1万亿美元--BIS调查

路透伦敦9月1日 - 国际清算银行(BIS)周四称，4月全球外汇日均交易量降至5.1万亿美元，为2001年开始这项三年一度的汇市调查以来出现的首次下滑。

这比三年前创下的纪录日均交易量5.4万亿美元下滑了5.5%。目前外汇交易行业的大背景是，银行交易活动继续受到监管收紧的制约，在这之前，全球市场操纵丑闻导致数家大型银行被处以数十亿美元的罚款。

BIS调查是目前最全面的汇市报告，汇市交易不受国界影响，比其他所有金融市场规模都大。

这次报告的日均交易量下滑是受现汇交易减少15%影响，现汇日均交易量从三年前的2万亿美元降至1.7万亿美元。

BIS称，这盖过了日均外汇互换交易量增加6%至2.4万亿美元的影响，但即便是增加，也比截至2013年4月的三年增幅27%低出许多。

全球外汇交易量图表：tmsnrt.rs/2bVYxdp

BIS提到，交投量在2013年上升，受因应日本央行货币政策的日圆相关活动推动，2016年常态汇率交投量(constant exchange rates volume)实际增长4%。

“不过交投量最新的变化，与2001年以来每三年一次的调查所显示的强劲增长形成对比，”BIS称。

美元作为全球最重要货币的地位增强，88%的外汇交易为美元货币对，三年前为87%。

2010年欧债危机爆发后，欧元在全球外汇交易中的地位持续下滑。BIS称欧元的比例从33%降至31%。2009年为39%。

日圆的比例下降1个百分点至22%，澳元和瑞郎也有所下降，分别从8.6%和5.2%下降至6.9%和4.8%。

**关注人民币**

更大的赢家是中国人民币。人民币取代墨西哥披索，成为全球交易量最高的新兴市场货币。人民币在全球市场的份额翻番至4%，日均交易量超过2,000亿美元。

新兴市场货币在整体外汇交易量中共占比21.2%，三年前为18.8%。

主要货币对交易量继续下滑。美元/欧元在整体交易量中占比从三年前的24.1%降至23%，2001年时曾高达30%。美元/日圆占比从18.3%降至17.7%。

BIS称，虽然英镑/美元占比从三年前的8.8%增至9.2%，但仍较2004年的13.4%大幅下降。

外汇市场活动愈发集中在主要交易中心，英国(主要为伦敦)、美国(主要为纽约)、东京、香港和新加坡这五大交易中心所占份额从三年前的75%升至77%。

但这其中包含着重大变化。虽然伦敦仍遥遥领先，仍为全球外汇交易中心之首，但其市场份额从三年前的41%降至37%。

BIS表示，亚洲三大交易中心--东京、香港和新加坡的合计市场份额从15%跳增至21%；美国的份额为19%，相对持稳。

全球外汇交易量图表：tmsnrt.rs/2bVYxdp

(完)