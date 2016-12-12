全球外汇市场成交量减少可能对金融稳定构成风险--BIS

路透伦敦12月11日 - 国际清算银行(BIS)周日称，对冲基金和投机客已从日成交规模为5万亿(兆)美元的全球外汇市场中撤出，银行业已减少冒险做法，另外涉及多个参与者的平台也在减少交易，这些都对未来金融稳定性构成风险。

BIS在9月发布了每三年一次的全球汇市报告，BIS的经济学家和华威商学院(Warwick Business School)教授Michael Moore在对该报告进行的分析中指出了一些调整，BIS称这些调整应该成为全球监管者的第一梯队担忧。

他们表示，全球汇市交易实际上自2014年底见顶以来已在稳步下降，受银行业的商业模式和监管调整，以及瑞士央行在2015年1月意外取消瑞郎兑欧元上限的影响驱动。

“金融市场的情况不会一成不变，”BIS的研究负责人Hyun Song Shin说，“金融震荡会对实体经济产生影响。”

“不断变化的外汇市场将如何影响风险共担还不明朗，但这是最重要的事项。”流动性状况的任何重要调整都可能对市场风险， 以及企业、资产管理公司以及其他外汇最终用户的对冲策略的效果产生影响。

9月的报告显示，4月全球外汇日均成交量降至5.1万亿美元，较三年前的日均交易量5.4万亿美元减少5.5%，也是自2001年以来出现的首次全线下滑。

BIS表示，导致这一情况的主要原因是对冲基金和其他投机客减少交投。BIS称，部分银行关闭机构经纪业务以及其他机构削减这一业务导致成交减少。(完)