美元涨跌不一 此前特朗普发表就职演讲

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。
特朗普讲话期间美元指数一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。
但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
美国联邦储备委员会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年12月的升息则为近10年来的首次。
美元兑欧元、日圆和英镑下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。
美元兑澳元、新西兰元和加元，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。
市场不确定性令美元在窄幅区间波动，此前一周美元大幅波动，因围绕特朗普如何治理国家的不确定性升温。
美元指数下跌0.1%，自特朗普11月8日胜选以来已经上涨约3.5%，但1月迄今已经回吐了逾1%的涨幅，因对特朗普保护主义言论，以及近期对美元过强表示不满的讲话的担忧加重。
特朗普讲话期间，墨西哥披索一度缩减早盘的涨幅，但在特朗普没有详细谈到能够具体影响到墨西哥的举措时，披索反弹。墨西哥披索兑美元上涨1.9%。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)