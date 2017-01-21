美元涨跌不一 此前特朗普发表就职演讲

路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。

特朗普讲话期间美元指数一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。

但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。

“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年12月的升息则为近10年来的首次。

美元兑欧元、日圆和英镑下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。

美元兑澳元、新西兰元和加元，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。

市场不确定性令美元在窄幅区间波动，此前一周美元大幅波动，因围绕特朗普如何治理国家的不确定性升温。

美元指数下跌0.1%，自特朗普11月8日胜选以来已经上涨约3.5%，但1月迄今已经回吐了逾1%的涨幅，因对特朗普保护主义言论，以及近期对美元过强表示不满的讲话的担忧加重。

特朗普讲话期间，墨西哥披索一度缩减早盘的涨幅，但在特朗普没有详细谈到能够具体影响到墨西哥的举措时，披索反弹。墨西哥披索兑美元上涨1.9%。(完)