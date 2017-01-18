美元指数降至12月8日来最低 因特朗普言论及英镑劲升

路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎·梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。

美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。”

英镑兑美元大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。

今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎·梅承诺，无论最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。

“今日重大事件是特雷莎·梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特雷莎·梅的讲话给了软退欧阵营一些让步，促使英镑释然性大涨。”

欧元兑美元升约1%，12月8日来首次升穿1.07美元，美元兑日圆大跌1.3%，至11月30日来最低。

本月稍早，在美元触及14年高位时，分析师已经暗示美元可能已触顶。在那之后，美元兑多数主要货币及美元指数都出现盘整。周二美元指数跌至12月8日来最低。

Serebriakov表示，特朗普周末的讲话可能令这一走势放大。

去年年底，美元大涨，因投资人预期特朗普提议的刺激措施会带动美国经济成长和对美元的需求。但他对中国的论调持续保持强硬，以及他的保护主义措辞，开始对投资人的想法产生更大的影响。

特朗普在接受华尔街日报专访时称，美国的企业“目前无法和中国竞争，因为美元汇率强劲，这在扼杀我们。”

美元兑日圆低见112.68日圆，因投资人也指出，特朗普在推特中批评一项共和党边境税调整计划。市场一直预计该计划会支撑美元。(完)