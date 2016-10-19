美元持平 市场关注美联储政策

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约10月18日 - 美元周二小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁定部分获利，并斟酌美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在年内升息。
美元自9月底以来已累积攀升约3%，与美国指标公债收益率走势一致，因预期美联储将在12月升息，10年期公债收益率升至1.8%之上的四个月高位。
“美元走强，因更多人认为美联储将在12月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。
过去几天公布的美国经济数据转弱，其中包括上周五出炉的零售销售数据令人失望，这促使投资者锁定部分获利。
“部分美国经济数据令人失望。我认为，这引发美元小幅回调。这充其量是近期上涨后的技术性修正，”Chandler说。
周二公布的数据显示，9月美国消费者物价指数录得五个月来最大涨幅。
美元指数尾盘持平，报97.890。
近几周，美元基本跟随公债收益率而动。随着投资者预期升息的机率增强，公债收益率攀升。
“美元跟随债市而动。多数市场人士密切关注美联储的动向，判断12月升息的可能性，因为升息机率增加或降低，在一定程度上影响美元的走势，”TJM Brokerage的外汇联席主管Richard Scalone表示。
英镑是今日兑美元表现最佳的货币之一，之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议“很可能”须获得议会的批准，另外，今日公布的英国通胀数据强于预期。
“这导致市场作空过度，且给英国是否会尽早启动退欧进程蒙上了一层不确定性。部分空头遭挤轧，”Scalone表示。
英镑兑美元尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。
市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。接受路透调查的多数分析师预计，央行将保持政策不变。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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