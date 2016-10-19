美元持平 市场关注美联储政策

路透纽约10月18日 - 美元周二小幅走软，连跌第二日，因投资者在美元近期走强后锁定部分获利，并斟酌美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在年内升息。

美元自9月底以来已累积攀升约3%，与美国指标公债收益率走势一致，因预期美联储将在12月升息，10年期公债收益率升至1.8%之上的四个月高位。

“美元走强，因更多人认为美联储将在12月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

过去几天公布的美国经济数据转弱，其中包括上周五出炉的零售销售数据令人失望，这促使投资者锁定部分获利。

“部分美国经济数据令人失望。我认为，这引发美元小幅回调。这充其量是近期上涨后的技术性修正，”Chandler说。

周二公布的数据显示，9月美国消费者物价指数录得五个月来最大涨幅。

美元指数尾盘持平，报97.890。

近几周，美元基本跟随公债收益率而动。随着投资者预期升息的机率增强，公债收益率攀升。

“美元跟随债市而动。多数市场人士密切关注美联储的动向，判断12月升息的可能性，因为升息机率增加或降低，在一定程度上影响美元的走势，”TJM Brokerage的外汇联席主管Richard Scalone表示。

英镑是今日兑美元表现最佳的货币之一，之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议“很可能”须获得议会的批准，另外，今日公布的英国通胀数据强于预期。

“这导致市场作空过度，且给英国是否会尽早启动退欧进程蒙上了一层不确定性。部分空头遭挤轧，”Scalone表示。

英镑兑美元尾盘上扬0.92%，报1.2294美元。

市场还关注欧洲央行周四举行的政策会议。接受路透调查的多数分析师预计，央行将保持政策不变。(完)