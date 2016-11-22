美元恢复升势 因美国数据巩固加息多次的观点

路透纽约11月22日 - 美元周二恢复升势，受助于上月美国成屋销售大增，进一步巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)不仅会在12月加息，而且明年会进一步收紧政策的预期。

周一美元略有回落，因在本周因假期交易日减少的情况下，投资人借机轧平仓位，对美元近两周的持续升势获利了结。

美元指数在近两周内大涨约5%，因投资人预计美国当选总统特朗普会增加财政支出，从而会带动通胀和提升利率。

周二公布的数据显示，美国10月成屋销售增加2%，年率达到逾九年半最高的560万户。

这将美元兑日圆推升至日高，并带动美元指数扭转跌势。

“美元会继续得益于对通胀和美联储可能加快加息的预期升温。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

加拿大丰业银行的经济团队称，美联储将继续收紧政策，2018年底前联邦基金利率目标区间高端将升至2%。

该行预计欧元今年将收报1.05美元，明年年底报1.10美元，之前的预估为1.12美元。

丰业银行称调整欧元/美元明年预估反映出欧洲央行进一步放宽政策以及未来数月欧元区政治事件风险的可能性，这些政治事件包括12月的意大利修宪公投以及欧洲多国的大选。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.4%，报111.18日圆，周一美元兑日圆曾触及六个月高位。

日本北部遭遇里氏7.4级强震，并发布了海啸预警，之后美元兑避险日圆在海外市场迅即遭抛售。2011年日本大地震后的几天内日圆急升近7%，因预期资金汇回增加。

周一美元兑日圆升至近六个月高位111.36日圆，较11月9日触及的近101日圆低点大涨了10%。

美元指数变动不大，报101.07，因欧元兑美元小跌至1.0622美元，离上周触及的近一年低点不远。(完)