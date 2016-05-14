美元升至两周高位 因美国经济数据强劲

路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周五攀升至两周高位，因美国经济数据强于预期，看来会带动美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能升息超过一次的预期。

美元录得2月底来最佳两周升势，兑欧元和瑞郎也升至两周高位。

周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在首季几近停滞后正重拾动能。

不计入汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月增长0.9%，3月上修后升0.2%。

目前，美联储内部正就为什么应考虑继续利率正常化努力争论不休，零售销售报告“可能为鹰派阵营提供新的理据，”纽约梅隆银行的iFlow和量化策略部门主管Samarjit Shankar表示。

他还表示，美元可能继续从市场利率预期中获得支撑。

根据纽约梅隆银行的数据，过去一周，美元仍为净买入，尽管规模缩小。

今年前四个月，美元大跌，触及16个月低位，因投资人担心全球经济放缓和金融市场动荡，对美联储今年至少升息两次的预期降温。

由于这些忧虑已经有所缓解，一些分析师表示，有迹象显示趋势可能正转为对美元有利，投资人可能已经将升息时机预期推得太迟。投资人目前预计美联储今年升息的机率约六成。

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。在密西根大学消费者信心指数5月初值由4月终值89升至95.8，为2015年6月来最高后，美元指数获得提振。

欧元兑美元跌0.6%，报1.1304美元，欧元区数据显示，首季国内生产总值(GDP)增幅被下修至0.5%，但欧元未受该数据影响。

美元兑日圆跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的18个月低点105.55日圆。(完)