美元升至两周高位 因美国经济数据强劲

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周五攀升至两周高位，因美国经济数据强于预期，看来会带动美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能升息超过一次的预期。
美元录得2月底来最佳两周升势，兑欧元和瑞郎也升至两周高位。
周五美国公布的数据显示，4月零售销售攀升1.3%，为逾一年最大升幅，显示经济在首季几近停滞后正重拾动能。
不计入汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月增长0.9%，3月上修后升0.2%。
目前，美联储内部正就为什么应考虑继续利率正常化努力争论不休，零售销售报告“可能为鹰派阵营提供新的理据，”纽约梅隆银行的iFlow和量化策略部门主管Samarjit Shankar表示。
他还表示，美元可能继续从市场利率预期中获得支撑。
根据纽约梅隆银行的数据，过去一周，美元仍为净买入，尽管规模缩小。
今年前四个月，美元大跌，触及16个月低位，因投资人担心全球经济放缓和金融市场动荡，对美联储今年至少升息两次的预期降温。
由于这些忧虑已经有所缓解，一些分析师表示，有迹象显示趋势可能正转为对美元有利，投资人可能已经将升息时机预期推得太迟。投资人目前预计美联储今年升息的机率约六成。
纽约尾盘，美元指数.DXY升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。在密西根大学消费者信心指数5月初值由4月终值89升至95.8，为2015年6月来最高后，美元指数获得提振。
欧元兑美元跌0.6%，报1.1304美元，欧元区数据显示，首季国内生产总值(GDP)增幅被下修至0.5%，但欧元未受该数据影响。
美元兑日圆跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的18个月低点105.55日圆。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。