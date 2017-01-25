美元兑日圆和欧元上涨 市场认为美国经济前景仍强于欧日

路透纽约1月24日 - 美元兑日圆和欧元周二走坚，因市场认为美国经济前景仍好于欧洲和日本。此前几天美元走软，因特朗普在就职演说中承诺，将出台更多贸易保护主义政策。

“虽然新财政刺激政策出台的时机和影响仍充满不确定性，但我们仍对货币政策将继续保持背离走势有信心，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年升息2-3次，而其它主要央行仍将保持宽松政策模式，” SEI Investment全球资产组合策略负责人Jim Smigiel称。

他补充道，这会支撑美元普涨的大趋势。

但Tempus Consulting的外汇交易员Juan Perez称，市场仍有许多不安，“市场走势仍像坐过山车一样大起大落”。

他还称，投资者格外担心特朗普计划与加拿大和墨西哥重新磋商《北美自由贸易协定》(NAFTA)，以及他退出了与亚洲国家签署的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。

特朗普关于美元需要走软的言论，以及他提名努钦出任美国财长，也令市场感到不安。

美元指数尾盘上涨0.2%，报100.35。

美元兑日圆升1%，报113.87日圆。

“利差给美元/日圆提供了一定的支撑，两年期美国和日本公债收益率差向140个基点回升，”加拿大丰业银行外汇策略师Eric Theoret称。

欧元反弹至1.07美元之上，亚洲交易时段早盘触及七周高位1.0774美元。但纽约尾盘下跌0.4%，报1.0724。

同时，英镑下跌0.2%，至1.2503美元，此前英国最高法院裁决，首相特雷莎梅必须在获得议会同意后，才能正式启动英国退欧程序。(完)