FBI再查希拉里邮件令美元兑欧元急挫 兑墨西哥披索跳升

路透纽约10月28日 - 美元兑一篮子主要货币周五急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位，因美国政治出现不确定性，此前美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。

这一报导给美国总统大选增添了新插曲，而此时距离11月8日大选仅剩下11天。分析师称，美元兑主要货币下跌，主要因为大选结果重新出现不确定性，而之前交易员大多预计希拉里将获胜。

市场倾向于认为希拉里当选后情况将保持不变，而如果共和党总统候选人特朗普获胜，会给美国外交政策、国际贸易或者国内经济带来更多不确定性。

“没有人怀疑，如果调查一直进行下去的话，会大大增加希拉里选情的复杂性，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。

欧元兑美元触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.9%，美元兑日圆JPY=下跌约0.7%，至盘中低位104.49日圆，稍早触及105.53日圆的三个月高位。

美元兑瑞士法郎触及0.9859的八日低位。美元指数触及 98.242的八日低位。该指数本周将下跌约0.4%。

但美元兑墨西哥披索跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小。特朗普当选美国总统被认为是墨西哥货币的主要风险，因特朗普承诺打击移民和重塑贸易关系。

美元兑墨西哥披索最新上涨0.57%，报18.9380披索，分析师认为这是获利回吐所致。(完)