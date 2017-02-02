美元缩减升幅 此前美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透纽约2月1日 - 美国兑一篮子主要货币周三缩小涨幅，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)没能对升息采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。
美联储一如预期在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变。
虽然美联储对美国经济的评估相对乐观，表明仍在今年收紧货币政策的轨道上，但分析师称，美联储提及低通胀指标打击了对升息采取更鹰派立场的乐观情绪。
美联储发布声明后，美元指数缩减了约0.3%的升幅，尾盘全日上涨0.2%，报99.669。
该水准接近周二触及的逾七周低点99.430。周二在特朗普及其贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)批评德国、日本和中国，称这几个美国的主要贸易伙伴国让本币贬值，令美国处于不利地位后，美元指数跌至低点。
“在美联储变得更鹰派方面，市场没能从声明中看到蛛丝马迹，促使投资者对美元进行了一些获利回吐，”瑞士信贷外汇策略全球负责人Shahab Jalinoos称。
联储在声明中表示，仍预计通胀将在中期内升至2%的目标，不过，联储指出，基于市场的通胀补偿指标仍处于低位，基于调查的长期通胀预期指标仍基本保持稳定。
ADP全国就业报告显示，美国民间雇主上月新增24.6万个就业岗位，美国供应商协会(ISM)的调查显示，上月全国工厂活动指数升至56。美元全日受到提振。
美元兑日圆尾盘升0.4%，报113.23日圆，欧元兑美元下跌0.3%，报1.0764美元。稍早美元兑日圆升1%，至盘中高位113.95。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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