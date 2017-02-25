美元兑日圆下滑 因投资人对美国政策有疑虑

路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四暗示，对于全面税改计划中的关键要素，还有许多工作要做。税改是投资人原本预计会提振通胀和带动美国利率的政策之一。

分析师指出，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的会议记录令投资人愈发怀疑是否会在下月加息，因美联储票委显示出的收紧信贷的迫切性要小很多。

美元兑避险日圆跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。

“市场可能对美国财政刺激政策前景变得愈发谨慎，因此，我认为市场目前对美联储是否会在未来两年大举加息持怀疑态度，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

纽约午后，欧元兑美元跌0.2%，至1.0558美元日低，本周势将跌0.5%，为连跌第三周。

欧元小跌扶助美元指数，本周有望连升第三周，升幅仅为0.2%。纽约尾盘，美元指数仅小涨至101.110，稍早从一周低点100.660反弹。

美元指数年初触及14年最高的103.820，主要是因对特朗普承诺的有利经济成长的政策寄予厚望。

美元兑瑞郎升0.1%，报1.0073瑞郎，接近日高1.0079瑞郎。(完)