美元下滑 此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期

路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。

美国4月核心消费者物价指数(CPI)按年增长1.9%，为2015年10月来最小增幅，路透访查的分析师预估为2%。

另外，美国商务部公布，4月零售销售增长0.4%，3月数据被上修为增长0.1%，路透访查的分析师预估4月零售销售增长0.6%。

根据CME的FedWatch，数据公布后不久，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储今年年底前再加息两次的机率约为49%，低于数据发布前的54%。

Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储今年仍可能再加息两次，但其采取行动和发布鹰派升息预期的迫切性不复存在。

欧元兑美元最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1.0838美元。

美元兑日圆一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日圆。

美元指数尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。

周五的通胀数据对美元不利，部分因在本周稍早美国公布强劲的4月进口物价和生产者物价指数后，投资人对CPI的期望值很高，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

“CPI数据没有证实之前两个数据显示的通胀情况。”他表示。(完)