美元全面走软 美国就业数据令投资人对明年升息路径生疑

路透纽约12月2日 - 美元周五全线下滑，此前连升三周，因稳健但不算亮丽的美国非农就业报告令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑。

不过分析师表示，美元下滑可能仅是短期修正，在11月8日特朗普意外赢得美国大选后美元一路走强，急需修正。

美元指数录得四周来首周下滑，但今年迄今仍升1.7%。美元兑日圆也走软，在就业数据公布后触及日低，但却录得连续第四周上涨。

美国11月非农就业岗位增加17.8万，但9月和10月数据被下修。11月平均时薪按年增幅从10月的2.8%下降至2.5%。

“我认为市场对这次就业报告中的薪资增长就没有那么兴奋了，但总的来说，我对美元的观点未变。这只不过是一些获利了结，一些轧平仓位。”INTL FCStone Inc利率和OTC FX部门董事总经理Ron Waliczek表示。

“我认为美元将再度上涨，美元指数将升约6-7%，向107、108水准迈进。”

纽约尾盘，美元指数跌0.3%，报100.77，本周跌0.7%，美元兑日圆跌0.4%，报113.69日圆。

纽约梅隆银行的全球市场策略师Marvin Loh表示，在让美国升息前景明朗化方面，就业报告并未提供很大的帮助。

在周日意大利修宪公投前，欧元兑美元持平，报1.0657美元。公投可能否决宪法改革，意大利总理伦齐已将其政治生涯押在了此次修宪公投上。

伦齐下台可能动摇意大利脆弱的银行体系，或被视为全球反体制情绪不断高涨的又一迹象，可能会挫伤投资人对欧元的信心。

欧元一周隐含波动率周五上涨至英国6月退欧公投以来最高。(完)