美元回吐涨幅 市场聚焦周五美国非农就业数据

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约8月29日 - 美元周一持平，回吐稍早升幅，因投资人聚焦本周美国将公布的就业数据，美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔曾表示，该数据对美联储决定是否在短期内加息至关重要。
由于上周五美联储主席叶伦表示，近几个月加息的理据增加，因就业市场和经济改善后，投资人对升息的预期升温。但叶伦没有暗示具体加息的时机。
上周五，费舍尔表示，叶伦的讲话同今年加息的预期相符，推高美元，美国公债价格下挫。
费舍尔指出，升息决定会考虑本周五将出炉的8月就业报告等数据，和其它因素。
“美元已经走出一波大行情，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称，并指投资人可能在本周就业数据公布前，利用近期美元升势获利了结。
“我认为就业市场和消费都无法持续第二季末的势头，我们会失望的。”他补充道。
根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，8月非农就业岗位增加18万，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月的数据均优于预期。
周三民间就业机构ADP将率先公布民间就业数据。
美元兑一篮子主要货币盘中触及两周高位95.834，之后回落至95.607，欧元兑美元纽约尾盘变动不大，报1.1189美元，之前一度跌至1.1159美元。
美元兑日圆微升0.09%，报101.93日圆，稍早升至8月9日来最高的102.39日圆。
如果周五公布的就业报告强劲，可能令美元重拾强势。
美联储更偏鹰派的政策立场，同日本和欧洲央行维持高度宽松货币政策形成鲜明对比，预计将在中期内扶助美元。
“政策背离应对美元有利，”RMG Wealth Management投资者Stewart Richardson表示。
周一公布的数据显示，7月美国消费者支出连续第四个月增加，但通胀保持迟滞，之后美元小涨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着