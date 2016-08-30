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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 08:23 BJT

美元回吐涨幅 市场聚焦周五美国非农就业数据

路透纽约8月29日 - 美元周一持平，回吐稍早升幅，因投资人聚焦本周美国将公布的就业数据，美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔曾表示，该数据对美联储决定是否在短期内加息至关重要。

由于上周五美联储主席叶伦表示，近几个月加息的理据增加，因就业市场和经济改善后，投资人对升息的预期升温。但叶伦没有暗示具体加息的时机。

上周五，费舍尔表示，叶伦的讲话同今年加息的预期相符，推高美元，美国公债价格下挫。

费舍尔指出，升息决定会考虑本周五将出炉的8月就业报告等数据，和其它因素。

“美元已经走出一波大行情，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler称，并指投资人可能在本周就业数据公布前，利用近期美元升势获利了结。

“我认为就业市场和消费都无法持续第二季末的势头，我们会失望的。”他补充道。

根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，8月非农就业岗位增加18万，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月的数据均优于预期。

周三民间就业机构ADP将率先公布民间就业数据。

美元兑一篮子主要货币盘中触及两周高位95.834，之后回落至95.607，欧元兑美元纽约尾盘变动不大，报1.1189美元，之前一度跌至1.1159美元。

美元兑日圆微升0.09%，报101.93日圆，稍早升至8月9日来最高的102.39日圆。

如果周五公布的就业报告强劲，可能令美元重拾强势。

美联储更偏鹰派的政策立场，同日本和欧洲央行维持高度宽松货币政策形成鲜明对比，预计将在中期内扶助美元。

“政策背离应对美元有利，”RMG Wealth Management投资者Stewart Richardson表示。

周一公布的数据显示，7月美国消费者支出连续第四个月增加，但通胀保持迟滞，之后美元小涨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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