美元兑日圆触及三周高位 本周升幅为1999年来最大

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月15日 - 美元兑日圆周五升至三周高位，本周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。
美国公布6月零售销售增长0.6%，远胜分析师预估的0.1%，且为连续第三个月增长，同比增幅达到2.7%。
Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，数据有惊喜，对美元提振很大。“数据带动市场重新考虑再度升息的可能性。”
联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将加息的可能性上升。根据CME Group的FedWatch工具，12月前升息的机率升至46%，6月底时的机率才不到20%。
中国公布的数据也显示经济成长。工业产出、零售销售数据均胜预期，显示经济出现一些韧性。
美元兑日圆在亚洲交易时段升至106.30日圆，为6月24日以来最高水准。在美国市场，美元兑日圆在平盘上下游走，纽约尾盘升0.25%，报105.53日圆。
分析师表示，日圆走势大致跟随股市，盘中多数时间，日圆走势同美股相反。
本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推出大规模刺激措施的预期重压日圆。
自日本首相安倍晋三的执政联盟周末赢得大选后，市场对推出刺激措施的臆测已经升温，且在本周稍早前美联储主席伯南克访问日本央行后，臆测更是甚嚣尘上。
英镑兑美元跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的”刺激经济措施。
不过英镑兑美元本周仍上扬约2%，拜英国央行周四意外决定维持利率不变所赐。投资人原本预计在英国公投决定退欧后，央行会降息。
英镑兑美元本周升幅为3月初来最大。
另外，在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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