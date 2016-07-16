美元兑日圆触及三周高位 本周升幅为1999年来最大

路透纽约7月15日 - 美元兑日圆周五升至三周高位，本周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。

美国公布6月零售销售增长0.6%，远胜分析师预估的0.1%，且为连续第三个月增长，同比增幅达到2.7%。

Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，数据有惊喜，对美元提振很大。“数据带动市场重新考虑再度升息的可能性。”

联邦基金利率期货走势显示，投资人预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将加息的可能性上升。根据CME Group的FedWatch工具，12月前升息的机率升至46%，6月底时的机率才不到20%。

中国公布的数据也显示经济成长。工业产出、零售销售数据均胜预期，显示经济出现一些韧性。

美元兑日圆在亚洲交易时段升至106.30日圆，为6月24日以来最高水准。在美国市场，美元兑日圆在平盘上下游走，纽约尾盘升0.25%，报105.53日圆。

分析师表示，日圆走势大致跟随股市，盘中多数时间，日圆走势同美股相反。

本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推出大规模刺激措施的预期重压日圆。

自日本首相安倍晋三的执政联盟周末赢得大选后，市场对推出刺激措施的臆测已经升温，且在本周稍早前美联储主席伯南克访问日本央行后，臆测更是甚嚣尘上。

英镑兑美元跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的”刺激经济措施。

不过英镑兑美元本周仍上扬约2%，拜英国央行周四意外决定维持利率不变所赐。投资人原本预计在英国公投决定退欧后，央行会降息。

英镑兑美元本周升幅为3月初来最大。

另外，在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。(完)