美元重挫至七周低位 因特朗普政策的不确定性

路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子货币周一急挫至七周低位，因特朗普政府上任的最初几日，美国社会被声势浩大的游行示威，特朗普保护主义基调浓厚的就职演说，以及推特上愤怒的评论搞得乌烟瘴气，美元因此承压。

避险日圆是美国政治不确定性的最大受益者，兑美元连涨第二日。自年初以来，日圆已累积上扬近3%。

在特朗普发表“美国优先”的就职演说后，美国多个城市周末爆发了协同示威行动，新政府高阶官员与媒体互相指责，且白宫证实将废除一些关键的贸易协定。

这一切都让特朗普的政策方向充满了不确定性，也意味着，未来几个月新总统的日子不好过。

纽约尾盘，美元指数下滑0.6%，报100.16，主要受累于美元兑日圆急跌1.4%，报113.01日圆，创逾两周来最大单日跌幅。

“在特朗普发表非常激进的、重商主义的、以贸易保护主义为核心的讲话后，市场普遍感到不安，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻哥本哈根的外汇策略部主管John Hardy表示。

“市场担忧，尽管部分具体的观点和主张将对美元有利，但他重商主义的作法，以及近期提到美国的外汇政策，和美国对中国的外汇政策太软弱等，可能促使市场认为，他将利用这一政策来迫使其它国家采取让美元贬值的政策。”

从特朗普11月当选到去年年底，美元指数累计攀升约4.2%，但之后回吐超过2.5%的涨幅。

美元在特朗普胜选后大涨，因市场预期，新政府的工作重心将放在促成长的财政刺激举措、减税和监管改革上，这些举措可能会推升通胀，并促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年加快升息步伐。

英镑今日也大涨，触及六周峰值，因投资者押注，英国最高法院将在周二裁决，需经议会批准后政府才能启动正式脱欧磋商。

英镑兑美元盘中高见1.2506美元，为12月16日以来最高。英镑兑欧元盘中也触及两周高位。

欧元兑美元上扬0.5%，报1.0751美元，在过去九个交易日中第七日上涨。(完)