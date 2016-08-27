美元在震荡交易中反弹 因叶伦讲话以鹰派基调为主

路透纽约8月26日 - 美元兑日圆和瑞郎周五反弹至两周高位，盘中交易震荡，投资者聚焦美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，她称美国经济状况改善，增强了升息的可能性。

当叶伦开始讲话后不久，美元回吐涨幅，因叶伦没有暗示升息临近。但当交易员再次评估她的讲话，并考虑到联储副主席费舍尔的鹰派言论，美元随后上涨。

费舍尔告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，美联储仍在今年升息轨道上。

“叶伦被认为是鸽派，当鸽派人物告诉你升息可能性增强了，你应该重视，特别是如果讲话人是美联储主席，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称。

“她的言论被费舍尔强化，叶伦和费舍尔总体上论调一致，我认为这是提振美元的关键。”

在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。

根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息的可能性从早晨的57%增加至逾60%。

周五发布的美国第二季国内生产总值(GDP)修正值数据重要性在叶伦讲话后退居次席。数据显示，第二季GDP被小幅下修，环比年率增长1.1%，上月公布的初值为增长1.2%。

但报告中也有利好的因素，比如，消费者支出被上修，企业投资数据也较初值有所改善。

下午交易时段，美元指数上涨0.8%，至95.563，稍早，该指数触及10日高位。

美元兑日圆触及两周高位的101.93日圆，纽约尾盘上涨1.3%，报101.88日圆。

美元兑瑞郎上涨1.2%，报0.9788瑞郎，欧元兑美元下跌0.9%，报1.1180美元。(完)