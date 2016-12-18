美元留守在14年高位附近 升势暂歇

路透纽约12月16日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，但仍守在接近周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议后触及的14年高位，获利了结令美元升势暂歇。

尾盘，美元指数报102.900，距离周四触及的14年高位103.560不远，全日下跌0.12%。

该指数周四上涨1.2%，录得近六个月来的最大单日百分比升幅，此前美联储一年来首次上调利率，并暗示明年可能升息三次，9月会议时预计升息两次。

升息预期，加上预计美国当选总统特朗普可能通过财政刺激措施提振国内经济，美元被推高，令美元与欧元平价的论调又重回视线。

分析师称，周末前的获利了结，预计年底前美元流动性受挤压，令美元升势周五遇阻。

“公开市场委员会(FOMC)会议之后的升幅已很大，可以预期美元多头进行一些获利了结，”FX Analytics合伙人David Gilmore称。

尾盘，欧元兑美元上涨0.2%，报1.0433美元，此前在周四触及接近14年低位的1.0364。当前距离与美元平价仅差约4%。美元兑日圆下跌0.2%，报117.94，周四曾触及约10个半月高位的118.66。

尽管周五下跌，但本周美元兑欧元、日圆和瑞士法郎将录得四周来的最大周度百分比升幅。本周，欧元兑美元将下跌1.2%，美元兑日圆将上涨2.2%，美元兑瑞士法郎将上涨约1%。

尾盘，美元兑瑞士法郎下跌0.3%，报1.0268瑞郎，周四曾触及2010年8月以来最高的1.0344。(完)