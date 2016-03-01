美元兑日圆受美国数据带动上涨 欧洲央行会议前欧元下跌

路透纽约3月1日 - 美元兑日圆周二反弹，兑欧元触及一个月高位，此前交易员认为日圆升势过度，且强劲的美国制造业数据支撑美国升息预期。

美元兑日圆上涨逾1%，至114.18日圆的2月18日以来最高，逆转了昨日兑日圆的跌势，美元兑日圆势将录得逾一个月最大单日百分比涨幅。

2月，美元兑日圆创自2008年以来的最大月度跌幅。分析师称，日本央行追加刺激措施的预期，以及周二强劲的制造业数据发布后，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年至少升息一次的预期增强，合力推升美元。

美国供应管理协会(ISM)报告称，2月制造业指数从前月的48.2上涨至49.5，超过路透调查的分析师预估的48.5。该指数低于50意味着制造业萎缩。

“这些告诉我们，日圆上涨有点过度，”Federated Investors国际固定收益部门负责人Ihab Salib称。

欧元兑美元触及一个月低位，报1.0835美元。分析师称，交易员在欧洲央行3月10日政策会议前卖出欧元，预计在这次会议上将宣布更多刺激措施。

“预计欧洲央行和日本央行将出台更多刺激措施，”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert表示。

2月11日欧元触及10月21日来最高位1.1375美元，之后欧元一路下滑。

不过欧元在创下一个月低点后收复大部分失地，Federated的Salib将之归因于对欧洲央行祭出更多刺激措施的期望值很高，投资人担心可能会失望。

美元指数.DXY最新上涨0.15%，报98.359，此前触及接近一个月高位98.570。

纽约尾盘，美元兑日圆上涨1.22%，报114.03日圆。欧元兑美元下跌0.08%，报1.0862美元。美元兑瑞郎下跌0.07%，报0.9971瑞郎。(完)