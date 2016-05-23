美元兑日圆重挫近1% 因日本贸易数据和G7会议结果拖累

路透纽约5月23日 - 美元兑日圆周一重挫近1%，因日本贸易数据及美国反对日本干预汇市。但美元兑欧元变动不大，因投资人静待新的美国数据。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.86%，报109.19日圆，接近日低，此前数据显示，日本连续第三个月录得贸易顺差。美元兑日圆势将录得逾三周最大单日百分比跌幅。

另外，美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的七国集团(G7)财经官员会议失色。

“G7会议没有坚定日本央行干预汇市的决心，这令投资人对作多日圆略更放心，且市场对日圆过分作空。”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。

美元兑欧元抹去稍早多数升幅，尾盘大致持平，报1.1217美元，盘中触及1.1187美元日高。

旧金山联储总裁威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德周一发表鹰派言论一度带动美元兑欧元升势，因强化了对美国可能在6月或7月加息的预期。

美元回吐涨幅，因投资人为更多美国数据作准备，瑞信汇市策略部门全球主管Shahab Jalinoos称。

“在没有证据显示，数据将迫使美联储在6月或7月行动的情况下，美元也就能涨这么多了。”他表示。

Jalinoos称，他预计美联储最快也要等到9月才会再度加息，在6月3日美国公布下一次月度就业数据前，欧元兑美元可能保持在1.10-1.16美元的区间内。

本周，美国将公布新屋销售、耐用品订单、消费者信心和首季国内生产总值(GDP)数据。更多美联储官员还将发表讲话。

美元指数.DXY尾盘跌0.12%，报95.223。(完)