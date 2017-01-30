美元兑日圆下滑 因投资人对特朗普“禁穆令”做出反应

路透纽约1月30日 - 美元兑日圆周一大跌逾1%，周末美国总统特朗普签署移民政策行政令，引发避险情绪。
特朗普下令暂时禁止七个穆斯林国家公民入境，引来不断高涨的谴责之声，甚至是来自几位共和党大佬，并引发数以万计的美国民众在多个大城市示威。
“特朗普入职首周确实没有关注财政政策或经济成长、以及任何加强供应侧的措施。”道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick称。
“而就关注了那些有关移民和贸易风险等对市场不利的方面，市场没有真正关注这些方面。”
美元兑避险日圆盘中大跌1.4%，触及113.46日圆的日低，因限制移民措施令投资人再度聚焦特朗普保护主义政策及其对经济构成的风险。
“美元有所下跌，是对特朗普移民行政令做出的反应，投资人认为这可能给贸易伙伴带来各种各样的麻烦。”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称。
在德国公布略逊预期的通胀数据后，欧元兑美元一度跌至1月19日来最低水准，但在投资人重新解读数据，发现德国消费者物价通胀触及三年半最高，并接近欧洲央行略低于2%物价稳定目标后，欧元有所反弹。
纽约尾盘，欧元兑美元持稳在1.0690美元。
英镑兑美元跌0.55%，报1.2477美元，周四英国央行将举行今年首次货币政策会议。上周末，英镑兑美元从五周高位1.2674美元回落。
美元指数变动不大，报100.510。
去年年底，多家投行和资产管理公司都预计，今年美元将走强，但这一观点受到对特朗普任职期间，美国贸易和外交政策如何开展的担忧所压制。
墨西哥比索兑美元升至今年最高。上周墨西哥比索劲扬3.24%，为去年2月来最大周度百分比升幅。(完)
(编译 李军; 审校 母红)