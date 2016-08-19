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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 11:22 BJT

全球汇市：7月全球外汇交易量下滑10%，因英国退欧的推动作用减退

路透伦敦8月18日 - 数据显示，7月全球外汇市场日均成交量下滑接近10%，降至4.7万亿美元，而6月在英国公投退欧的推动下曾触及逾一年高点。

持续联系结算及交付系统(CLS)公布的数据显示，7月日均外汇成交量低于6月的5.2万亿美元，但高于上年同期的4.52万亿。

由于全球监管机制改变，抑制了银行的风险交易，以及全球贸易流动减少，近几个月的单日外汇成交量已经受到影响。一些汇市参与者曾寄望，英国公投退欧后两周汇市的波动标志着一个交易量增加的良好趋势的开端。

然而，由于许多交易员在度假，英镑波动率降至2016年初的水平，欧元波动率降至两年最低。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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