美元在美联储会议记录发布后守住涨幅 英镑反弹

路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子主要货币周三守在七个月高位附近，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的9月会议记录巩固了对美联储可能在12月加息的预期，而对英国经济的担忧减轻，也带动英镑反弹。

会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短时间内”加息。在有投票权和没有投票权的联储决策者中，有几位表示是否在9月升息的倾向性难分伯仲。

会议记录发布后，美国短期利率期货变动不大。根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商认为美联储在下月政策会议上加息的可能性为约9%，在12月会议上加息的机率约为70%。

会议记录发布后，美元指数最初下滑，但之后反弹，纽约尾盘升0.21%，报97.900，接近会议记录发布前触及的七个月高位98.043。

“会议记录明确了他们更接近升息的事实，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“我们仍预计美元将保持强劲。”

美元兑日圆尾盘升0.71%，报104.23日圆，稍早升至逾十周最高的104.48日圆。欧元兑美元跌0.35%，报1.1014美元，稍早触及11周低点1.1005美元。

美元兑瑞郎升0.16%，报0.9897瑞郎，接近稍早触及的11周高位0.9909瑞郎。

英镑兑美元纽约尾盘升0.67%，报1.2204美元，稍早一度大涨1.6%，报1.2326美元。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。分析师表示，特蕾莎·梅同议员讨论退欧计划可能会导致让步，这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。

特蕾莎·梅的提议“并没有消除硬脱欧的可能性，但的确意味着将会听取其他意见，因此可能带来更温和的措施，”Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。(完)