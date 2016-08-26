美元微跌 因投资者静待叶伦在杰克森霍尔的讲话

路透纽约8月25日 - 美元周四下滑，因部分投资者在全球央行官员在美国怀俄明州杰克森霍尔召开年度会议前轧平头寸，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦可能为美国货币政策提供新的指引。

包括美联储副主席费舍尔、纽约联储总裁杜德利在内的美联储官员近期发表对经济感到乐观的讲话，促使投资者提高了对尽早而不是推迟升息的押注。部分人士相信叶伦主席可能会呼应他们的讲话。

“我们预计，叶伦主席本周如果传递鹰派信号，将为9月升息铺路，这应该帮助美元收复部分失地，”法国巴黎银行北美外汇策略Daniel Katzive称。

“但我们预计美联储不会暗示或着手一系列升息，这可能限制美国实际收益率从当前低水平反弹的幅度。”

周四发布的美国数据给利率前景增加利好，一项关键的美国7月耐久财订单指标增长1.6%，且上周初请失业金人数下降。

根据CME Group的FedWatch，数据发布后，联邦基金利率期货走势暗示，在下个月的政策会议上升息的可能性为24%，在12月会议上升息的可能性约为57%。

但部分分析师相信，叶伦可能坚持其一贯鸽派立场。他们称，尽管近期美国数据强劲，但不足以支撑今年升息，

周四尾盘，欧元兑美元升0.3%，报1.1293美元，尽管德国IFO调查显示，8月德国企业信心大幅恶化，但欧元仍上涨。

美元兑日圆持平于100.49，最近几日跌穿100日圆，本月一直在99.55-102.83日圆的窄幅区间内波动，但部分交易员称，如果叶伦为升息做铺垫，美元兑日圆可能反弹。

日圆也可能因对日本央行将在9月的下次会议上采取额外刺激举措的预期升温而承压。(完)