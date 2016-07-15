日圆下滑 在英国央行意外维持利率不变后英镑大涨

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月14日 - 美元兑日圆升至近三周高位，兑英镑跌至近两周低点，因英国央行意外决定维持利率不变，且对日本央行推出刺激措施的预期，带动风险意愿重返市场。
英国央行宣布暂不提供额外刺激措施，但暗示准备在下月行动。另外市场预期日本政府可能推出规模达10万亿日圆的财政刺激方案，以配合日本央行进一步放宽政策。这一起带动对较高风险资产的信心。
日圆全线下挫，全球股市升势延续至第六天，且有媒体报导令市场揣测日本央行可能直接为政府支出融资。
“市场肯定是乐见全球央行出台对市场有利的措施，无论是维持利率不变，还是进一步下调利率。”Citizens Bank全球市场部门董事总经理Tony Bedikian称，“虽然目前英国央行意外维持利率不变，但他们下一步行动预计也不会是收紧，而是放宽。”
在英国央行宣布政策决定后，英镑兑日圆和欧元大涨。英镑兑美元升至1.3470美元日高。
日圆兑美元跌穿105日圆，兑英镑跌穿140日圆，交易员称因据彭博报导，美国联邦储备委员会(美联储/FED)前任主席伯南克曾提出日本发行永久债的想法。
在彭博报导之后发表的路透采访稿中，日本首相安倍晋三的一位顾问向上述想法泼了一盆冷水，政府消息人士之后断然否认了政府正考虑这一想法。
美国公布了强劲的生产者物价指数(PPI)和优于预期的初请失业金数据，显示美国经济可能正在恢复通胀和强劲的就业增长后，美元跌势受限。
美元指数.DXY跌0.15%，报96.074，在英国央行宣布政策决定后，美元兑日圆缩减稍早升幅，而英镑和欧元则守住了涨幅。
欧元兑美元升0.3%，报1.1122美元。
新西兰元兑美元跌0.8%，此前新西兰央行官员表示，将在下月政策会议召开前发布最新经济预估。此举非同寻常，一些人将此解读为新西兰元央行准备降息的信号。(完)
(编译 李军/李婷仪; 审校 利棣儿/龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。