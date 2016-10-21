美元指数攀升至近八个月高位 欧元走软

路透纽约10月21日 - 美元指数周五攀升至2月初以来最高，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的预期增强，以及欧元跌至七个月低位。

包括纽约联储总裁杜德利在内的联储官员的鹰派讲话，以及希拉里当选美国总统的预期升温，导致对美联储年内升息的押注增加。

杜德利周三表示，如果美国经济继续沿着既定的轨道发展，美联储可能在今年稍后升息。

“部分联储官员的讲话给人的感觉是，决策者已准备好在12月采取行动，但还有一部分原因是，市场认为，如果希拉里而非特朗普当选，12月升息的可能性要大得多，”花旗集团的汇市策略部全球主管Steven Englander表示。

市场认为，如果特朗普当选，更可能带来不确定性，并可能造成市场波动，从而导致升息被推迟。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商现已消化的美联储在12月会议上升息的机率为70%，高于两周前的64%。

美元指数盘中触及2月3日以来最高98.813。欧元兑美元跌至3月10日来最低1.0859美元。

欧元走软是因欧洲央行周四政策会议提振美元。

欧洲央行总裁德拉吉保留了行动的多种选项，并强调在货币宽松度“非常大”的情况下，等待已久的通胀攀升计日可期。

导致欧元走软的另一个原因可能是，中国央行重新平衡外汇储备，因人民币贬值的速度快于预期。

中国人民币兑美元周五跌穿6.75元人民币， 之前人民币中间价跌穿该水平，为六年来首次。

“昨晚，当人民币开始走软，我们看到欧元也走低，”花旗的Englander说。

“有这样一种观点，如果中国的资产外流强劲，说明中国居民在买入美元，这就意味着中国央行的美元储备减少。那么，美元和欧元储备的比率就会失衡，因此，央行卖出部分欧元来重新平衡与美元的比率。”(完)