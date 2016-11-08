美元走强 因预计选情对希拉里有利

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月7日 - 美元周一上涨，此前美国联邦调查局(FBI)决定民主党总统候选人希拉里将不会面对指控，这被看做是令希拉里战胜对手共和党候选人特朗普、赢得周二大选的机率提高。
美元兑一篮子货币上涨0.75%。上周美元受挫，因FBI局长科米称，正在调查希拉里的另外一大批邮件，这增强了特朗普获胜的可能性，而特朗普获胜的这一结果很可能会给金融市场带来冲击波。
在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。这一宣布将美元兑日圆、欧元和英镑大幅推高，并提振墨西哥披索。
“都是跟大选有关，都是由于科米的那封信，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani在谈到汇率走势时称。
“市场需要确定性，基本上市场想要他们已经消化掉的可能性，这两点都指向希拉里获胜，这是市场对任何提升希拉里获胜可能性的消息做出反应的原因，他们把大约过去一周的抛盘收回了一部分。”
“会是一个势均力敌的大选，但市场看似消化了希拉里获胜，”共和党可能控制众议院，民主党可能控制参议院，矽谷银行高级外汇交易员Peter Ng称。
特朗普对移民、外交和贸易的立场使得墨西哥披索成为其获胜可能性的替代品。
受到FBI决定的提振，墨西哥披索周一最高升2.5%，势将录得9月27日以来最大的单日升幅，触及18.55披索的12日高位。
美元兑日圆上涨1.4%，报104.58日圆，上周跌至102.550，因民调显示，两位美国总统候选人支持率的差距拉近。
欧元兑美元下跌0.9%，报1.1035美元，英镑兑美元也下跌1%，报1.2390美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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