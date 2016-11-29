美元从近14年高位回落 特朗普胜选带动的升势暂歇

路透纽约11月28日 - 美元周一下跌，跟随美债收益率走势，部分回吐了美国大选特朗普意外获胜后录得的大幅涨幅。

受11月8日美国大选结果提振，美元兑一篮子货币已经急升了逾4%，因投资者预计特朗普政府将采取扩张性财政政策，提振通胀，推高利率。

美元指数上周四触及近14年高位的102.05，上周五下跌，周一进一步下滑至101.32。

“11月的最后几天和12月的前几天有很多风险事件，所以给美元大涨后的获利回吐提供了很好的借口，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

美债收益率下跌，本周将发布一系列经济数据等其它因素，也导致美元升势暂停。

投资者将关注周二上午发布的美国第三季国内生产总值、消费者信心和消费数据，之后几天还将发布一系列数据，周五将发布的11月就业报告是重头戏。

“需要看到一些强劲的数据才能维持美元的升势，”Manimbo称。

美元兑日圆在隔夜市场大跌1.6%，至111.32，但周一收复了约一半的失地，尾盘下跌0.75%，报112.38日圆。

BK Asset Management的外汇战略董事总经理Boris Schlossberg在给客户的声明中称，前夜美元/日圆走势主要受特朗普周末发的一条推特驱动。特朗普在没有提供证据的情况下指出，“非法”投票是他在全民投票中输给民主党对手希拉里的原因。

“这是弥天大谎，没有任何证据，所有的投票专家都对此提出质疑，这么说谎是在美国政治上无先例的，可能令市场交易员怀疑特朗普的稳定性，”Schlossberg在给客户的声明中称。

欧元攀升至11日高位的1.0686美元，受助于法国前总理菲永周日在中右翼政党总统候选人初选的第二轮投票中胜出。

北美交易时段开始后，欧元回吐涨幅。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.1%，报1.0595美元。(完)