日圆下滑 因日本警告可能干预汇市且风险意愿增强

路透纽约5月9日 - 日圆兑美元周一跌至两周低位，此前日本财务大臣称日本政府准备在必要时干预汇市，市场风险意愿加强也削减对日圆等传统避险货币的需求。

风险意愿短暂改善，部份因为美股整体基调良好，且欧股在上周录得2月初来最大单周跌幅后反弹。

日圆兑美元上周触及18个月高位，过去六个月上涨约15%，因投资者对美国利率将稳步上升的预期减弱。

日圆涨势导致日本官员频频发出干预警告，日本财务大臣麻生太郎周一说，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。上周日本首相安倍晋三表示，日本密切关注日圆波动，会在必要时采取行动。

不过，许多投资者认为，日本干预汇市的门槛仍然很高，上述日本官员的言论只是为了喊低日圆。

“日本喊低日圆的努力已有一个月，但未能遏制日圆涨势，”道明证券驻纽约资深汇市策略师Mazzen Issa表示。

“如果说上述努力产生了什么影响的话，那就是，告诉市场日本官员在关注日圆的发展，但更多是虚张声势。我认为是雷声大雨点小。”

近期美国财政部发布的报告称，部分国家透过“在外汇市场上持续进行单边”干预来压低本币，可能导致日本等与美国存在大规模贸易顺差的国家被划入汇率操纵国行列，这是美国官员对美元进一步上涨感到不安的最新迹象。

不过，美元兑日圆周一劲涨超过1%，触及4月28日来最高水准，远高于上周低位105.52日圆。美元在纽约尾盘上涨1.2%，报108.42日圆。

美元指数触及两周高位94.132，对周五出炉的美国就业报告反应相当冷淡。美元指数远高于上周触及的91.919的16个月低位，在周一纽约尾盘上涨0.3%，报94.115。

纽约联储总裁杜德利上周五称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息两次仍“是合理的预期”，他的讲话为美元反弹助力。

中国周日公布的贸易数据令人失望，拖累澳元的表现，澳元兑美元一度跌至逾两个月低位0.7310美元。

澳元兑美元在纽约尾盘下挫0.7%，报0.7316美元。(完)