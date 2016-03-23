美元触及一周高位 受联储官员鹰派讲话提振

路透纽约3月23日 - 美元兑一篮子货币周三升至一周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话令今年稍晚，可能早至4月就升息的可能性上升。

美元指数升约0.4%，报96.044，为3月16日来最高。

近几日，多位美联储官员暗示应升息，升息会令美国投资相对其他货币更具吸引力，预计会支撑美元。

美元兑石油相关货币普涨，因原油期货重挫逾3%。加元、澳元和墨西哥披索兑美元大跌逾1%。

“美元普涨主要是受到联储官员过去几日的讲话整体基调强劲所推动。”美银美林汇市策略师Ian Gordon称。

圣路易斯联储总裁布拉德周三在一专访中表示，政策制定者应考虑在4月下次会议上升息。

周二费城联邦储备银行总裁哈克也表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。

芝加哥联储总裁埃文斯表示周二表示，预计今年升息两次，除非经济数据远胜预期，或通胀升得比预期快。

周三的走势带动美元重回接近上周美联储会议前的水准。上周美联储会议上政策制定者下调了升息次数预估，在会后的记者会上，美联储主席叶伦警告全球经济威胁，这拖累美元遭抛售。

“自上周联储会议后联储官员的讲话，普遍都是在寻求抵消鸽派解读和声明中鸽派措辞。”Gordon称，“很大程度上是要保留4月和6月会议上升息的可能性。”

美元兑日圆在稍早触及一周高位后回稳，因美股转跌，投资人寻求避险。

投资人转投日圆，也是因在本周五耶稣受难日假期前市场交投清淡，Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Haraji表示。(完)