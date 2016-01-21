美元兑欧元转跌 稍早德拉吉讲话后触及两周高位

路透纽约1月21日 - 美元兑欧元周四转跌，扭转早间美元涨至两周高位的升势。

欧元兑美元EUR=升0.1%，在欧洲央行总裁德拉吉称该行在3月10日下次货币政策会议上可能进一步推出刺激措施后，欧元一度下滑。

德拉吉的讲话拖累欧元兑美元两周来首次跌穿1.08美元。但美元涨势昙花一现，因德拉吉过去曾令投资人失望过。

“我认为投资人会说，‘等等，12月3日德拉吉也曾有类似承诺，然后全世界都作空欧元、作多美元，但最后他推出的措施不及预期。’”FX Analytics合伙人David Gilmore称，“目前市场对德拉吉有信任问题。”

在12月，欧洲央行表示不会扩大量化宽松政策规模后，投资人大失所望，当日欧元兑美元暴涨3.1%，为2009年3月来最大单日百分比升幅。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据和路透计算，在欧洲央行声明前的一周，投资人持有超过440亿美元的美元净多头，为八个月最多。

美元兑日圆JPY=升0.45%，轻松突破117日圆，在隔夜市场，美元一度跌至去年1月来最低的115.97日圆。

美元指数.DXY大致持稳，微跌0.05%，报99.025，在德拉吉讲话期间，美元指数升至99.799，为12月3日来最高。

周四油价从13年低点反弹，扶助提振澳元、加元等石油相关货币兑美元普涨。

加元兑美元劲升1.5%，报1.4276加元，澳元兑美元升1.4%，报0.7003美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0872 1.0889 -0.16 +0.11 1.0860

美元/日圆 JPY= 117.68 116.91 +0.66 -2.18 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 127.95 127.33 +0.49 -1.93 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0069 1.0041 +0.28 +0.51 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4217 1.4190 +0.19 -3.54 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4261 1.4501 -1.66 +3.05 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6015 6.6012 +0.00 +0.51 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.6996 0.6906 +1.30 -3.84 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0952 1.0939 +0.12 +0.61 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7646 0.7676 -0.39 +3.79 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6524 0.6429 +1.48 -4.41 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.7823 8.8728 -1.02 -0.65 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5580 9.6747 -1.21 -0.45 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5591 8.5909 -0.37 +1.33 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3070 9.3619 -0.59 +1.49 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)