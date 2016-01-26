油价反弹提振英镑和加元兑美元走强

路透纽约1月26日 - 油价反弹周二推高美元兑避险日圆和瑞郎，但美元整体下滑，因英镑上涨，且同油价息息相关的加元兑美元劲升。

由于油价接近13年低点，石油输出国组织(OPEC)高阶官员再度呼吁非OPEC产油国同OPEC一道减产。

这扶助油价升穿每桶31美元，因市场希望OPEC和俄罗斯可能接近达成协议，减少油市供应。

油价反弹令市场风险意愿改善，带动投资人出脱用于购买较高回报资产的注资货币仓位，从而提振了美元。

美元兑日圆JPY=升0.1%，报118.40日圆，美元兑瑞郎CHF=升至12月3日来最高，纽约尾盘涨0.4%，报1.0163瑞郎。

风险意愿增强也带动投资人买入英镑，纽约尾盘英镑兑美元GBP=大涨0.75%，报1.4354美元，欧洲市场英镑低见1.4171美元。

油价回升大大提振了近几周走势艰困的加元。美元兑加元大跌1.5%，报1.4083加元的两周低点。

加拿大央行在1月20日的货币政策会议上维持利率不变，之后加元每日的涨跌幅至少为1%。

“加元许多走势是基于油价下挫，及相信加拿大央行将降息，但并没有。”Scotia Capital汇市交易部门董事Dave Bradley表示，“我认为市场人士有些紧张，因此该汇率波幅会扩大。”

美元指数.DXY跌0.3%，报99.061，尽管美国公布的经济数据强劲，显示消费者信心意外大升，且房价上涨。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，市场大致没有理会这些数据，因投资人静待周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策声明。

“美国经济继续表现相对良好的事实肯定是好消息，”Esiner称，“但投资人真正关心的，以及真正的题材是全球经济如何发展以及美联储如何因应全球发展作出展望。”

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0869 1.0847 +0.20 +0.08 1.0860

美元/日圆 JPY= 118.41 118.28 +0.11 -1.57 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 128.69 128.32 +0.29 -1.36 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0165 1.0123 +0.41 +1.47 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4350 1.4247 +0.72 -2.63 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4114 1.4289 -1.22 +1.99 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6086 6.6070 +0.02 +0.62 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7002 0.6954 +0.69 -3.75 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1051 1.0986 +0.59 +1.52 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7572 0.7610 -0.50 +2.78 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6497 0.6450 +0.73 -4.81 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.6940 8.7518 -0.66 -1.65 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4547 9.5088 -0.57 -1.52 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5356 8.5643 -0.34 +1.05 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2807 9.2987 -0.19 +1.20 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)