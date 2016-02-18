美元兑日圆下跌 因油价和美股转跌

路透纽约2月18日 - 美元兑日圆周四在震荡交投中下跌，随着油价和美股再次回落，风险偏好再度降温打压美元兑日圆。

不过美元指数仍上涨，因油价和股市日内稍早录得涨幅。但午后交易时段油价和股市转跌，美元兑欧元、瑞郎和英镑削减涨幅。

油价疲软以及金融市场动荡意味着美联储可能在2016年暂停升息，而这与其在12月时所传达的讯息大相迳庭。

法国巴黎银行北美外汇分析师Daniel Katzive认为，美元因风险偏好改善而出现的反弹都可能将无法持续太久。

他指出，本周见到的风险胃纳好转大多数可归因于“市场预期美联储进一步升息的可能性大幅下滑，而且对人民币贬值的预期心理也减弱，而美元已经回落。”

“基于这个理由，我们不认为市场将重新建立对美联储升息的预期，而短期利率可能保持在低位。”

尾盘时，美元兑日圆JPY=跌0.8%至113.18。分析师们表示，央行政策亦影响该汇价走势。

多伦多Scotiabank汇率策略师Eric Theoret指出，考虑到全球经济发展不稳，美联储周三发布偏温和的会议纪录，暗示升息步伐将缓慢得多。这应该会利空美元。

他同时指出，当地媒体评论强调“日本央行3月15日会议面临政府要求进一步推出刺激举措的温和压力。”这意味着日圆兑美元可能已寻获底部。

尽管美元指数.DXY升0.1%至96.908，但稍早涨幅大得多。欧元兑美元跌0.3%，至1.1096美元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1103 1.1127 -0.22 +2.24 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.23 114.08 -0.75 -5.88 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 125.77 126.91 -0.90 -3.60 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9923 0.9919 +0.04 -0.95 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4331 1.4294 +0.26 -2.76 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3724 1.3667 +0.42 -0.83 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5210 6.5225 -0.02 -0.72 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7156 0.7182 -0.36 -1.64 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1027 1.1041 -0.13 +1.30 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7742 0.7783 -0.53 +5.09 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6641 0.6626 +0.23 -2.70 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5891 8.5419 +0.55 -2.84 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5395 9.5067 +0.35 -0.64 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4429 8.5140 -0.84 -0.04 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3772 9.4784 -1.07 +2.25 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)