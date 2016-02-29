G20会议结果令人失望带动日圆普涨 美元兑欧元攀升

路透纽约2月29日 - 日圆周一全面上涨，因投资者寻求避险，此前20国集团(G20)公报没有就缓解对经济放缓的担忧和低通胀采取具体行动达成一致。

日圆全数扳回周五录得的跌幅，兑美元势将录得逾七年来最好的月度表现。日圆兑欧元势将创下逾一年以来最大的月度百分比升幅。

弱于预期的芝加哥制造业数据和美国成屋待完成销售数据也拖累美元兑日圆下跌。

不过，推动日圆周一开盘时大涨的是G20公报。G20财长和央行行长尝试缓解对全球经济成长前景的担忧，且表示各国将就外汇市场密切讨论沟通。

但分析师认为，全球财经领袖仍远远未能就应对汇市趋势的行动或提振全球经济成长的举措达成一致。

“市场原本指望G20就应对日圆过去一个月左右上涨的事实有某种的口头(干预)，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone说。

“无视于此，G20给了希望作多日圆的投资者更多喘息空间。”

美元兑日圆最新大跌逾1%，此前触及112.67日圆日内低位。欧元兑日圆大跌1.5%，此前触及122.47日圆日内低点。

美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)从1月时的55.6下降至47.6，美国1月成屋待完成销售指数较上月下跌2.5%，预估为增长0.5%，这些经济数据也提振日圆上涨。

欧元兑美元触及1.0859美元，此为本月最低水准，此前欧盟统计局公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%。

该数据支持对欧洲央行将在下周宣布更多刺激计划的观点，Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

中国央行周一下调金融机构人民币存款准备金率，令市场意外，消息拖累人民币下跌。Popplewell表示，中国央行的行动也令人担心中国经济成长不断放缓，从而提振日圆上涨。(完)