若国际货币体系过度波动 或影响人民币国际化进程--人行官员

路透上海6月29日电---中国人民银行研究局局长张健华周四晚间称,欧债危机等若引发国际货币体系过度波动,或影响到人民币国际化进程.

"人民币还是不完全可兑换的,我们在资本项下的开放,是一个渐进的过程,正在朝向于人民币的完全可兑换在走,"他在参加陆家嘴论坛时称,"在这个过程当中,如果说国际上货币体系波动比较大,对我们这个进程可能会有影响.希望相对来说有一个稳定的货币环境."

他指出,像欧美这种国际货币的发行体,若能保持稳定的或者比较负责任的货币政策,无论对全球还是中国稳定人民币币值、人民币将来走出去都可能会比价有利.

中国从2009年7月提出了跨境人民币贸易结算的试点,迈出了人民币国际化的第一步.中国政府赴港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(Full Story)

张健华并称,本月初央行三年半来首次降息并调整存贷款利率浮动区间,是在按既定规划推进利率市场化进程.目的主要是完善市场运行体制,给金融机构更大的自主定价权;另外就是应对经济的下滑,其中主要还是针对国内经济形势的变化,而非外部环境.

本月初,中国央行宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.央行同时并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.(Full Story)

中国部分商业银行反应迅速,随之普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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