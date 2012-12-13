全球外汇交易量减少或导致银行裁员

* CLS, EBS和汤森路透等平台均报告交易量减少

* 趋势若持续,可能导致从事外汇交易的人员进一步被裁减

* 较大型银行的外汇交易量上升,但利润未见同步增长

Jessica Mortimer/编译 白云/程琳/洪曦

路透伦敦12月12日 - 全球外汇交易量因为欧债危机暂时平静下来而减少,但这让银行很受伤.由于交易量明年可能进一步下降,可能有更多交易员丢饭碗.

自2012年中期以来业务减少,外加市场波动降低,银行靠外汇交易赚钱变得很不容易.

"汇市交易量下降影响到业内的每个人和每家银行,"瑞银全球外汇和贵金属副主管George Athanasopoulos说.

全球经济放缓导致交易量下降已有一段时间,再加上许多国家实施超低利率,降低了买入主要货币兑其它货币的吸引力.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉似乎不经意间加快了这股趋势,他在7月底承诺"将尽可能保住欧元".

德拉吉发表这席话之后,欧洲央行又推出有条件购买受困欧元区国家公债的计划,使得市场恢复相对平静,并抑制住欧元跌势.

这反过来帮助降低了汇率波动程度,但外汇交易员通常是靠汇率波动性来赚钱的.

8月至11月期间,对绝大多数外汇交易进行结算的CLS系统交易量较上年同期减少11%.两大电子交易平台--ICAPIAP.L旗下EBS和汤森路透(TRI.TO)反映外汇交易年交易量分别减少了约40%和25%.

"整个行业的交易量都在减少.今年一直相对缺乏方向明确的趋势,对很多市场参与人士来说,今年的挑战更大,"巴克莱(BARC.L)欧洲外汇交易主管AdrianMcGowan说.

访问六家大型银行外汇交易主管,也能得到类似的黯淡观点.其中的五家名列欧洲货币杂志(Euromoney)2012年外汇交易业务调查排行榜前五.

浏览2012年外汇交易量图表,请点选 (here)

**不容喘歇**

近年来外汇交易量稳步攀升,据CLS数据显示,到2011年日均成交量达到了5万亿(兆)美元的巅峰,不过今年开始转为下滑.一家欧洲银行的交易主管称不敢懈怠,大行正准备迎接"从交易量来看颇具挑战性的一年".

瑞典北欧斯安银行(SEB)全球外汇交易主管Robert Celsing称,2013年成交量可能会下滑10-20%.

近几个月里,许多主要货币对的隐含波动率都触及2008年雷曼兄弟破产前夕以来最低.

银行参与金融市场交易的监管规定有可能加强,或将进一步损及交易量.

其它资产类别交易量也出现下滑,欧洲股票成交值创下2009年来最低.

汇市价格波动变小,减少了高频交易的机会,也加剧成交量下滑.

若交易量持续偏低,银行就可能进一步减少外汇部门岗位配置.近几年电子交易的扩展已经使外汇部门人员数量下降.

伦敦猎头公司Brookleigh董事总经理Mike Goggin称,之前银行就在外汇部门裁员,只不过幅度不像其它资产类别那么大.他表示,外汇部门销售岗位裁员力度可能超过交易岗位,因为后者数量已经很少.

一家大银行的交易员称,该行伦敦现汇交易部门员工数今年由六个减至四个,同业的外汇交易部门员工数也差不多.

**裁员,持续裁员**

瑞典北欧斯安银行的Celsing表示,计划未来三年内在外汇信息技术和员工成本方面削减10-20%的支出."必须作出调整,否则就会面临成本过高的问题,难以盈利."

外汇市场的成交量由最大的几家银行掌控.这些大型银行在电子交易平台上大力投资,定价能力因此更强.但在压低报价的同时,也打击了获利.

"行业利润率被压缩,因此营收与去年相比将小幅下降,"德意志银行(DBKGn.DE)的外汇销售与交易部全球主管Kevin Rodgers表示.

尽管德意志银行曾有几个季度均录得"创纪录的交易量",但Rodgers仍然作出如上表示.德意志银行连续八年在欧洲货币杂志的外汇交易量调查中拔得头筹.

花旗集团(C.N)的10国集团(G10)外汇部全球主管Jeff Feig亦表示,虽然今年花旗成交量预计将提升20-30%,但利润率依旧明显减少.花旗在欧洲货币杂志的2012年调查中位居第二,并从德意志银行手中争得市场份额.

排名第四和第五的瑞银集团UBSN.VX和汇丰控股(HSBA.L)的成交量也上涨.

**希望微弱**

瑞典北欧斯安银行今年的成交量增加约4%,因为欧元区债务危机提升了市场对北欧货币的需求.但Celsing表示,获利低于去年.并且他担心"更为严重的"利润挤压.

不过,一些人仍保持乐观."过去25年来,我多次看到有人说外汇市场交易量在下降,但是每一次市场的成交量都会回来,且变得更高,"汇丰现汇交易部主管Mark Johnson表示.

需有诱因才会刺激交易量上升,例如全球经济和贸易的改善.若希腊脱离欧元区或欧元区完全解体,除了带来更多币种以外,没有什么正面效果.(完)

(译文审校 沈以文)

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