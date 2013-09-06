全球汇市日交易量三年内大增逾三分之一--BIS

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透伦敦9月5日 - 周四国际清算银行(BIS)的调查显示，全球外汇市场的单日交易规模在过去三年里大增逾三分之一，至5.3万亿美元，相当于日本全年经济产出的约90%。
BIS这份三年一次的调查显示，汇市交易增加是受对冲基金、保险基金和其它非银行机构的势力日益强大所推动，而伦敦作为全球外汇交易中心的地位也得到巩固。
美元在市场中的主导地位依然不可动摇，欧元在总交易中的占比降至1999年以来最低，反映出欧债危机的负面影响。
“市场波动、央行干预和监管发展都在过去三年汇市的主旋律之中，”外汇清算系统CLS Bank的执行长David Puth说。
“如今，外汇市场的流动性更高，也更加有效和透明。。。由此可以推测未来几年的日交易量还将继续上升。”
CLS在2010年4月至2013年4月期间的日均交易清算量增加了42.5%。BIS的调查也涵盖了这段时期。
该调查显示，美元仍是外汇市场之王，占2013年4月全部交易中的87%，较三年前的约85%上升。
由于每笔交易都涉及两种货币，因此BIS给予整体货币市场母数百分比为200%，而不是100%。
同时，日圆的重要性也显着提高，2010年以来日圆交易量增长了63%。全球外汇交易中，日圆的占比也在三年内从19%提高到23%。
BIS称，日圆交易量增加有很大部分是发生在2012年10月及2013年4月之间，当时日本政局及央行都有很大改变，并施行了积极的货币政策。
欧元尽管还是第二大流通货币，但是其国际影响力在过去三年里已经下滑，占比从2010年的39%下降到了2013年4月的33%。
英镑和瑞郎交易量占比下降，而墨西哥披索和人民币等货币交易量大幅增加。
欧元/美元目前为之仍是最主要的货币对，交易量占比为24%，低于2010年的28%。美元/日圆交易量占比从14%上升到18%。
如欲查看外汇交易量增长及比例图表，请点选(link.reuters.com/syh82v)(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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