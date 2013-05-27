美元聚集上涨动能令新兴市场不安

路透伦敦5月24日 - 随着市场结束走势振荡的一周，许多策略师如今预期美元即将启动酝酿已久的持续数年的涨势，这对新兴市场来说是令人不安的征兆。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前公开讨论开始结束大规模印钞计划，导致各地股市和债市本周剧烈波动。

甚至对美联储透过削减购债计划，降低向国内及全球经济挹注美元规模的预期，已经促使几位策略师大幅上调长期美元汇率预估。

许多分析师因此担心西方向新兴市场的投资流“戛然而止”，这种场景在1997/98年亚洲、俄罗斯和拉美货币危机爆发期间最为突出，但在2008/09年末的信贷危机高峰时期再次上演。

1990年代市场崩盘时美元涨势持续多年，投资者重新转投美国。

利多美元的因素数月来一直在增加--美国经济成长率超过西方其他国家、楼市复苏日趋稳固、国内页岩气相关能源的价格更加低廉且其贸易逆差可能收窄，就连美国一些产业重新落户国内也经常被提到。

但只要美联储印钞举措打压美元，这些有利因素迄今仍不能提振美元汇价。如果阻力的强度现在有所减弱，那么美元上涨或许也就指日可待了。

“不论美股如何波动，我们并不认为形势将更加利好美元延续靓丽表现，”花旗新兴市场策略师Luis Costa表示，并降低在此期间对某些新兴市场债券的超配建议。

汇丰策略师David Bloom调高对年末美元汇率预估，其认为全球低通胀率环境下，各国央行或许会加入“货币战”，通过降息或直接抛售货币来拉低本币，以抵消迟滞的经济成长。

随着国内经济回升，美元现在能够消化全球其他国家令本币贬值举措的影响。

“我们认为现在的形势利多美元，”他说，并称在美国当局觉得有必要加以抵制前，美联储采取的任何反方向举动，都将推动美元大幅升值10%或更多。

浏览新兴市场和G7国家股汇债市场表现对比，请点选(link.reuters.com/gez38t)。

**是利多还是利空**

如果现在大家都看好美元走势会上行，那么为什么大家对新兴市场感到不安呢？举例来说，出口股在本币贬值下出现释然性上涨，带动土耳其和南非股市本周均冲上纪录高位。

更广泛的担忧在于，10年来惊人的投资资金流入新兴国家，一些人估计自2004年以来约有8万亿美元，这端赖于过去10年大宗商品进入了“超级循环周期”以及新兴市场货币兑美元长期不断的升值。

举例来说，美联储经通胀调整及贸易加权计的美元指数，在过去10年已下跌了逾25%。

但如果大宗商品价格长期飙升及美元贬值的情况都来到一个长期转捩点，那么对新兴市场的投资步调可能也会有所转变，在高达80兆美元的全球民间退休金、保险和共同基金中，仍有近半数是在美国。

更有甚者，最近涌入新兴市场的投资者一直进军债市，多数债市是以当地的货币计价，而且其收益率接近纪录低位。

摩根大通估计，单是去年新兴市场售出的新公债和公司债总计达到创纪录的4,110亿美元，较2011年高出约30%。

这再加上当地货币兑美元贬值，以及未来几年美债收益率走扬，可能严重扰乱这些投资的计算，尤其是这段期间中国和其他发展中国家，其经济成长率相对于美国呈现放缓。

巴克莱在其题为“新兴市场坐如针毡”的研究报告中表示，“新兴市场(债券)有支撑作用的基本面和美国公债收益率的不确定性，交互作用下使得新兴市场固定收益的基础不稳固。”

乐观人士则认为，如今发展中国家和市场更为强健。钉住汇率制较少，且汇率调整更为弹性，降低了突如其来打击的可能性。在经过10年的资金流入，国外现金储备已高出许多，而政府的债券部位和信贷品质也大为提升，且在某些情况下，甚至要比西方国家来得好。

法国兴业银行表示，许多投资者近来把新兴债券纳入投资组合，因为其波动性较低且和其他资产的连动性也较低，因此投资者持有这些债券来稳定投资组合。

高盛则认为对新兴市场一概而论会造成误解，新兴市场范围内的投资回报不一的情况正在扩大。他们表示，挑选正确的标的--今年迄今土耳其或印尼股市--最最佳的策略。

但许多投资人仍投资整个新兴市场或指数，这再加上美元和美债收益率走势逆转，以及新兴市场国家成长放缓，因此使表现杰出者或走势落后着同样都面临风险。

此外，对留意风险的基金经理人而言，还需担心流动性问题，即在崩跌期间能否轻易以合理价格卖出。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 许娜/于春红)

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