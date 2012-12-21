各国竞相促进增长 汇率战升级在即

2012年12月17日，在东京一家外汇交易办公室内，交易员头顶的屏幕上显示着日元兑美元汇率。 REUTERS/Yuriko Nakao

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley); 编译 艾茂林

路透伦敦12月20日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)长期以来谴责的汇率战,到目前为止都只不过是唇枪舌战而已,但在2013年爆发直接敌对行动的风险正在升级.

周四日本央行于四个月来第三度加快印钞步伐,只是富国央行求助于非传统政策来重振经济的最新一次尝试罢了.

发展中国家担忧的是,他们将为这种激进的货币宽松尝试买单.

随着刚出炉的资金涌入发展中国家寻求更高收益,要么是这些国家的汇率升值,削弱出口竞争力;要么当局将被迫降息或者干预汇市压低本币,抑或是双管齐下.

这将助长信贷和资产价格急速涨势,进而埋下通胀的种子.

"如果说目前处在货币竞相贬值的阶段,这话有几分道理,"一位来自七国集团(G7)某成员国的消息人士说.

其是在日本央行决议之前作此番表述的,并补充说,"大家都想靠出口来摆脱经济低迷,但如果大家都让本币贬值,那么到最后全球经济不会有好结果."

美国联邦储备委员会(美联储,FED)、英国央行和欧洲央行(ECB)全都将利率调低至零附近,并向银行系统挹注巨额资金,以期重塑市场信心并鼓励投资者买入风险资产.

**相互指责**

智利财长Felipe Larrain表示,上周美联储决定更加积极地放宽货币政策,这对于所有处于经济成长健康且浮动利率状态的新兴市场而言,是其担忧的起因之一.

直接熟悉情况的消息人士表示,上周20国集团(G20)高级官员会议上,各国在有关汇率的外溢效应上存在"相互指责"的问题.

然而俄罗斯副财长Sergei Storchak称,G20财长并没有像过去两年那样讨论竞贬问题.

"各国财长和央行人士并不认为,G20成员国有意识地操纵汇率以刺激本国出口."Storchak在12月13日表示.

实际上,瑞士圣加仑大学(St Gallen University)国际贸易和经济发展教授Simon Evenett表示,自2008年11月以来只有五个国家货币贬值,并宣称打算改善其企业竞争力.

Evenett称,这些国家是越南、委内瑞拉、埃塞俄比亚、尼日利亚和哈萨克斯坦.

"相对来说,危机时期采取竞争性贬值做法的国家很少."他说.

尽管日本货币宽松政策令日圆走弱,并激起近邻与贸易伙伴中国和韩国的反应,但Evenett表示他仍认为货币问题可控.

"货币贬值更多像是量化宽松政策的附带结果,而非有意采取的政策.这就是我不认同货币战这一观点的原因."Evenett称.

**关注中国市场而非汇率**

的确,从表面看,新兴市场货币今年的走势似乎并未受到很大干扰.

在亚洲,韩元和菲律宾披索兑美元今年至今均上扬7%,但印尼卢比和印度卢比兑美元跌幅分别超过6%和3%.

在拉美地区,墨西哥披索和智利披索攀升近10%,但巴西雷亚尔挫跌10%,鉴于巴西财长曼特加的老套话,这可谓是极具讽刺意味.

不过,Evenett指出,如果英国央行总裁金恩的看法正确,即更多央行2013年可能寻求让本币走软以刺激经济成长,发展中国家通常会诉诸于资本管制.

"既然IMF已经认可此类举措,采取资本管制将不再给一国留下污点,"Evenett说.他指的是国际货币基金组织(IMF)近期表示允许在某些特定情形下动用管制措施.

不管怎样,英国的例子表明本币大幅贬值并不能保证出口激增.

自英国央行开始放宽政策以来,英镑已经下跌约四分之一,但该国今年至今平均月度商品贸易逆差从2011年的84亿英镑扩大至89亿.

汇率只是决定一国出口竞争力的众多因素之一.

作为欧元区成员国,西班牙、爱尔兰和葡萄牙都没有货币贬值的选项,不过这些国家通过削减成本及开发新市场,都得以让出口迅速增加.

汇丰全球首席经济学家简世勋(Stephen King)认为,没有哪个市场比中国更重要.其最新季度报告中有一张图表显示,对中国出口增加能推动GDP增速加快.

这方面的赢家包括新加坡、马来西亚、韩国、沙特、智利与澳洲.而对放宽货币政策持最积极立场的国家则表现落后,如美国、英国及一些欧元区大国.

"相对于GDP,美国、法国、意大利、尤其是英国,在对华出口方面几乎没有取得任何进展,"简世勋在报告中写道.(完)

(译文审校 戴素萍)

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