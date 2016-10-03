综述：全球基金经理增持日本及欧元区债券 并预计G3债券不会再遇冷

路透伦敦9月30日 - 全球投资者9月增加日本债券持仓至四年高点，并且买进更多欧元区债券，无视9月中期市场的一波抛售，显示投资者对欧日央行资产购置计划所做的承诺有信心。

路透最新的月度调查在美国、欧洲、英国及日本共访问45位基金经理和投资长，结果显示，日本债券在全球投资组合的配比增加至15.9%，为2012年6月以来最高水准。

调查亦显示，欧元区在全球债券投资组合的配比增加至27.9%，是2016年2月最高水平。本项调查是在9月15-28日进行的。

9月初时市场浮现一阵卖压，当时日本30年期公债收益率触及六个月最高，两年期美债收益率跳升至三个月高点，德国10年期公债收益率则是三个月内首度高于零。

这波收益率曲线重新洗牌，是因担心2008年金融危机后的央行超宽松刺激举措就要落幕。

不过，日本央行9月21-22日会议后的言论，或多或少缓解了这些担忧。日本央行说在缩减资产购置计划之前，将容许通胀超过其2%的目标。

“全球主要央行，尤其是日本央行，明确表态他们仍将坚守资产购买计划，并且愿意支持市场为期更久一些，”Bank J Safra Sarasin资产配置分析师Jan Bopp说。

在回答关于这次债市抛售潮问题的受访者中，约有72%称他们认为G3债券(美、日及欧元区债券)今年不会再遭遇更进一步的抛售。

不过在本次路透调查中，美债仓位占比下滑至5月以来最低的36.3%。

**对股市保持谨慎**

投资者对债券和股票的整体投资配比基本未做调整，后者为44%，前者仍为41.3%，为至少五年来最高。

投资者认为，股市继续面临不利环境。

“随着秋季的来临，波动性倾向于上升，”Royal London资产管理公司多元资产投资主管Trevor Greetham说。

“近期风险因素包括，美国大选、部分经济数据可能疲弱、以及欧洲政治紧张局势。”

美国股票在全球股票投资配置中所占比重由8月的38.5%升至41%--为逾一年以来最高。

但欧元区和日本股票配比却分别降至17.7%和17%。

欧洲投资者尤其担心德意志银行(DBKGn.DE)的命运，这家银行业巨擘被美国司法部要求缴纳最高140亿美元和解金，股价挫至纪录低点，进而拖累本月欧洲股市，德国股市.DAX受挫尤重，下滑3%。

欧洲股市流出的部分现金流入新兴市场，新兴欧洲股市的配比跳增至3%，来到至少五年高点。

瑞银资产管公司策略师Boris Willems表示，尽管新兴股市一段时间以来股价颇为便宜，却很难克服工业产能过剩以及外部债务庞大等结构性问题。

不过他近来还是调高这方面的配比，称“目前来看中短期内获利可能有惊喜”。(完)