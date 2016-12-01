综述：全球基金提高债券持仓 因特朗普政策及欧洲政局存在不确定性

路透伦敦11月30日 - 周三公布的路透月度调查显示，11月全球投资人增加了债券曝险，现金持有水平也处于高位，指称美国当选总统特朗普的执政计划存在不确定性，而且担忧欧洲的政治风险。

尽管特朗普做出减税和扩大支出的承诺，令人预期通胀率将上扬，这已经推高了美债收益率，但部分受访者表示，在大幅调整资产组合之前，他们希望看看特朗普是否真的实施这类扩张性政策。

特朗普当选后全球债市大跌，两天内蒸发超过1万亿(兆)美元。美国两年期公债收益率涨至六年半高点，10年期公债收益率11月的涨幅料创下2009年12月以来最大。

但对欧洲、美国、英国和日本的45位基金经理和投资长的调查显示，在全球性的投资组合中债券持仓占比上升至40.7%，10月时为39.9%。本次调查在11月18日至28日之间进行。

包括Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir在内的部分受访者称，虽然公债收益率处于纪录低位，且估值较高，但他们仍保留了相当多的公债曝险部位。

这主要是为了分散股市风险，但Choukeir指出，公债在过去一年、三年和五年的回报率非常可观，这点出乎很多人的意料。“公债回报率很有可能会继续出人意料，”他说。

虽然回答了一个全球债市问题的受访者中有65%的人认为，持续几十年的牛市将终结，但一些人认为，由于欧洲央行、日本央行和英国央行继续购买公债，利率可能在“较长时间内维持在较低水准”。

**通货再膨胀VS通货紧缩**

包括Pioneer Investments的全球多元资产投资负责人Matteo Germano在内的其他受访者亲睐美国、欧元区和日本的通胀挂钩债券。

“通货再膨胀趋势的存在，使得大家能以灵活和不受限制的方式投资固定收益产品，”他说，并称高收益和投资级债券领域仍有投资价值。“大规模资产轮动还没有脱离固定收益这个领域。”

事实上，一些经理人怀疑特朗普能否真的兑现承诺，而且即便兑现，是否就一定值得立即撤出押注通缩的交易品种(比如债券)，转而投入押注通胀的投资工具(比如美国小盘股)。

“特朗普也许可以成为推高通胀和实质利率的刺激因素，不过迄今为止这样说还为时尚早，”Old Mutual Global Investors投资组合经理人Sacha Chorley说。“等到1月他的政策露出庐山真面目时，情况就更加明确了。”

其他人，比如英国财富管理公司Investment Quorum的投资主管Peter Lowman，则对即将到来的德国、法国、荷兰以及奥地利选举感到忧心忡忡，因为民粹主义正日渐得势。

他警告说，在英国退欧和特朗普当选后，12月4日的意大利修宪公投可能带来“进一步的冲击性后果”。不过他亦表示，“仍有大量资金在场外观望”，等待市场超卖时杀入。

调查中，全球基金经理人的现金持有比重依然稳定在6.6%，暗示投资者有备无患，与此同时股票持有比重也保持在44.1%。

**美联储加息**

对美国利率轨迹问题作出回复的受访者中，有略高于80%的人认为，美联储在2017年仅将加息两次，理由是特朗普可能需要一定的时间，来让他的立法计划在国会获得通过。

“我们预测，美联储起初在2017年的多数时间，会对加息持谨慎态度，同时评估财政方案的结果和全面影响，”标准人寿投资的全球策略主管Andrew Milligan称。

“但若是规模很大的刺激方案，导致2018年出现更大的薪资和通胀压力，那么我们预测美联储到2018年会变得更激进，最终会每季度都采取行动。”

在全球证券投资组合中，投资者把对日本的敞口增加近一个百分点至18.2%，为2016年4月以来的最高水平。日本企业、尤其是消费品出口商，通常从美元强势中受益。

美元指数接近14年高点。日经指数继10月上涨6%之后，在11月又上涨5%。(完)