资金大举回流股票及新兴市场基金 冒险意愿复活--BAML

路透伦敦9月30日 - 美银美林(BAML)周五指出，全球投资人过去一周果断地回到冒险模式，数十亿美元的资金流入股票、公司债及新兴市场基金。

美银美林公布截至周三的数据，看来并未涵盖德意志银行问题所造成的整体市场紧张；德意志银行股价一度跌至历史低点，因该行面临可能被美国监管机构罚款140亿美元，引发欧洲银行体系的扩散疑虑。

美银美林指出，股票型基金流入56亿美元，创下七周来最高，并称有99亿美元资金流入上市交易基金(ETF)，远高于流出共同基金的42亿美元。

之前一周全球股票型基金外流达74亿美元，因在9月20-21日美国联邦储备委员会(FED/美联储)及日本央行会议之前投资人转趋谨慎。

但随着两大央行会议结束，日本及美国股票型基金上周分别吸纳22亿及42亿美元，而欧洲股票基金则遭遇19亿美元资金流出，为创纪录的连续第34周流出。

美银美林将人气改善归因于波动率较低，因美联储暗示并不急于升息，且美国民主党总统候选人希拉里克林顿被认为拿下首场辩论的胜利。

日本央行亦重申承诺，称只要有需要，就会继续资产购买计划。这安抚了市场。

过去一周债券基金的净流入金额达93亿美元，创七周高位，但公债基金流出10亿美元。高收益债基金吸引29亿美元，为11周来最大，新兴债券基金流入24亿美元。

新兴债券基金现已连续13周净流入，新兴股市基金流入10亿美元，今年以来流入58亿美元。

美银美林特别点出，新兴债券、投资级债券及市政债券，都有过多投资人涌入操作。新兴债券基金连续13周净流入，吸引了270亿美元。

美银美林称，欧洲股票及“主动型”共同基金最不受青睐，已分别连续34周及30周净流出。

美银美林指出，基金资金流动情况显然偏好所谓的通缩资产。过去一年，1,090亿美元资金撤出股票基金，债券基金则流入1,370亿美元。(完)