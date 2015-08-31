焦点：全球基金增持债券至八个月高位 中国疑虑加剧市场波动

图为交易员在英国经纪商IG Group的交易大厅内工作。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦8月28日 - 本月全球股市动荡，加之对新兴市场危机的担忧，都导致基金持有债券规模升至八个月高点，尽管大多数投资者仍看好日本和西方国家经济前景。

在中国当局努力遏制股市崩跌和刺激经济增长之际，路透对美国、欧洲、日本和英国的47位基金经理人和投资长进行了月度调查。

人民币贬值和一连串疲弱的经济数据加剧了人们的担忧，即中国经济形势较之前预期更加糟糕。

中国股市较6月中所及高点已跌去45%，冲击效应殃及纽约和法拉克福等市场，使得全球股市在过去一个月蒸发数万亿美元。

NN Investment Partners资深投资专家Steven Steyaert称，投资者需留心市场对全球经济可能做出的反应。

“在我们看来，当前环境表明应该持更加谨慎的资产配置立场，”Steyaert说。他已经下调了对股票、房地产和信贷的配比。

“我们第二季大部分时间都更为谨慎看待公债，但现在已经再次上调公债配比。”

整体而言，全球均衡投资组合中债券配比上升逾1个百分点至37.2%。这略低于2014年12月时的配比，后者为18个月最高。

对日本债券的配比升至15.1%，触及2012年6月以来最高，这可能是因为邻国中国股市动荡导致亚洲投资者转投更安全的资产。

欧元区债券配比升至29.1%，高于上月的26.9%。

8月对股市而言是一个难熬的月份，全球股市.MIWD00000PUS可能创下2012年3月来最大月度跌幅，欧洲股市.FTEU3则重挫逾9%。

股票在全球投资组合中的配比持稳于49.7%，尽管欧洲和英国股票配比均下降了1个百分点。

Investment Quorum的首席投资官Peter Lowman说，尽管股市需要稍事休整，但他认为跌势不会持久。

“当前的基本面远远好于2008年，因此投资者可能会重返市场，并将手头配比过高的现金重新投资于股市。”

这对于美国股市而言尤为如此。美股配比上升了2.7个百分点至41.7%。

本周公布的数据巩固了投资者对美国复苏的信心。数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%。另外，中国市场动荡也降低了美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的可能性。

中国相关冲击的最大受害者或许是新兴市场。本币下跌以及借贷成本上升对新兴市场本已疲软的经济构成了威胁。

今年迄今为止新兴股市.MSCIEF累计下跌15%，而新兴市场货币兑美元也创下纪录低点或数年低点，引发市场担心负债国家以及一些发展中国家的负债企业会出现大量违约事件。

新兴市场股票和债券估值已经跌到谷底，但投资者似乎不为所动。从亚洲到拉美，各大基金对这类资产的配比几乎都在下降。

NN Investment Partners的资深投资专家Steyaert预计，资产价格较低有可能促使一些领域出现反弹，因此他在自己的投资组合中将全球股市配比保持在“中性”水平，而不是低配。

但他对新兴市场并不那么乐观。

“在我们的投资配比立场中，最具防御性的策略依然是关注风暴中心，坚定地低配包括股票和债券在内的新兴市场资产，还有低配信贷市场和大宗商品，”Steyaert补充道。(完)

(编译 孙茉莉/王兴亚/汪红英/孙国玉；审校 许娜/王丽鑫/白云)

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