专访：投资数字货币的全球性基金Alphabit成立 筹资目标3亿美元

路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。

“随着数字货币市场的发展及壮大，我们看到很多专业人士进入该市场，使该领域变得更加精简并且专业，”Robertson告诉路透，“该领域目前具备进一步增强及发展的较大空间。

Robertson还是基金的执行长及投资主管，他介绍称，Alphabit是介于开放式基金与对冲基金的一种混合型基金，初始种子资本1百万美元，从创始人及公司高管筹集而来。

他表示，该基金正式启动时间定在9月份在中国的一次会议上，届时基金已有六个月的可追踪记录。

Alphabit在迪拜和开曼群岛注册。

Robertson介绍，基金费用包括2.5%的管理费以及45%的业绩表现费，其中业绩表现费仅适用于该基金表现优于比特币价格时。Robertson曾是对冲基金Light Peak Capital驻伦敦的一名外汇交易员。

“如果年回报率达不到至少100%，将大大出乎我们意料,”他表示。

Robertson表示，Alphabit将综合运用多种积极策略，包括杠杆交易、演算法方案以及投资区块链(blockchain)初创企业的代币销售等，这些策略将帮助基金更稳跑赢比特币表现。(完)