综述：全球基金在英国公投脱欧后逃离英国资产 追捧新兴市场

路透伦敦8月31日 - 继英国公投脱欧后，全球投资者在8月减持英国股票和债券仓位，且由于西方经济体央行实行宽松货币政策，因而追捧较高收益的新兴市场资产。

路透在8月16-26日对美国、欧洲、英国和日本的46位基金经理人和投资长所进行的月度调查显示，全球投资者考虑对英国公投脱欧做出回应。

在6月23日公投后，英镑旋即挫跌至31年低位，全球股市市值则蒸发约2万亿美元，投资人追捧有避险功能的债券。

8月全球投资人整体将债券配比提高至41.3%，为至少五年来最高，较5月高出3.5个百分点。

但8月美国、欧洲和新兴市场股市反弹，投资人亦重回股市，整体股票配比提高至44%；同时现金配比降至5.8%，为4月以来最低。

然而投资人避开英国资产。在股票投资组合中，英国股票配比减少1个百分点至10.4%，为2015年10月以来最低。

而且由于英国央行通过降息和大规模购债计划来避免英国脱欧冲击经济，投资者对英国债券持仓从11.1%降至8.5%，为至少五年来最低水平。

英国公投意外决定脱欧后，英国公债收益率大跌，受访者认为对于长期投资的价值不大。

“英国央行量化宽松严重扭曲了债券市场，收益率曲线显示一年期利率在未来30年都会保持在或低于1%，”Royal London Asset Management多种资产主管Trevor Greetham称。

瑞银资产管理公司的策略师Boris Willems提到，英国公投结果的持续影响促使各国央行倾向于进一步放松货币政策。这促使投资者在新兴市场寻求更高的收益，年初以来MSCI新兴市场指数涨逾13%。

“一段时间以来新兴市场股票一直便宜，”Willems称，但警告称到现在为止帮助他们克服长期结构性问题影响的诱因不足。

全球投资者股票投资组合中，亚洲除日本外股票持仓比例上升至7.3%，为2015年5月以来最高；拉美股票持仓比例升至1.5%，为2016年4月以来最高。

其固定收益投资组合中，新兴市场债券配比亦增加，除日本外的亚洲债券配比增至3.5%，为2015年11月以来最高，拉美债券配置增至2.5%，为至少五年来最高。

“随着多数发达市场固定收益资产收益率回到零以下，对收益的追寻将可能继续利好有良好质量的新兴市场债。”先锋(Pioneer)多元资产投资全球主管Matteo Germano表示。

**多头行情**

尽管整体股票配置增加，参与调查的经理人对于全球股市多头行情还能进一步走多远，则看法分歧。

略超过三分之一的受访者认为，还能再继续不到六个月；但另有三分之一称，可再继续一年以上。约四分之一则认为约还有6-12个月的多头行情。

法国巴黎投资多元资产解决方案首席经济分析师Joost van Leenders指出，他已降低股票曝险，认为没有多少理由支持涨势：“我们认为股票有修正的风险，因此相应调整布局。”

Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp态度亦审慎，称企业获利增长疲软。

“基于当前的估值，我认为价格没有任何进一步上涨的空间。相反，随着美国11月总统大选的到来，政治风险迅速上升，股市回落的风险正在增加，”他说道。

不过其他人士则更为乐观，指宽松的货币政策以及美国经济增长将带来支撑。

受访者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息的共识越发增强，多数人表示今年很有可能加息一次。

亨德森全球投资研究主管Chris Paine说道：“经济动能已经改善，失业率持续下降，美联储重视的通胀指标高于1.5%。”“这一切都表明，维持低利率的理由正在降低。”

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